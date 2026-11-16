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受美股重挫波及、台股今暴跌2635點 創史上第二大跌點紀錄

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
台股跌2635點，創史上第二大跌點。聯合報系資料照
台股跌2635點，創史上第二大跌點。聯合報系資料照

台股今日再度上演崩跌行情。受到美股半導體重挫、輝達執行長黃仁勳辭任風波延燒，以及美國通膨與升息疑慮夾擊，台股開低走低，賣壓一路擴大，接連摜破4萬3000點、4萬2000點關卡，終場加權指數重挫2635.04點，跌幅高達6.03%，收41040點，成交量放大至8450.6億元。寫下台股史上第二大收盤跌點紀錄，僅次於今年7月17日重挫2953.71點。

權值股成為殺盤重心，台積電（2330）早盤以2340元開出後一路走弱，盤中一度下探2245元，較上周五收盤2350元下跌105元；聯發科（2454）一度跌至3875元，台達電（2308）觸及跌停1120元，鴻海（2317）及日月光投控（3711）同步走弱，電子股全面承壓。

千金股更成為重災區，盤中一度高達15檔跌停，股王信驊（5274）跌停至10800元，單張市值蒸發120萬元；股后創意（3443）跌停至7750元，健策、大立光、台光電等高價股也遭到沉重賣壓。

美股 台股 黃仁勳

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