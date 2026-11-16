國安基金在哪？台股重挫2635點創收盤第二大跌點 台積電收低135元

台股16日收盤下跌2,635點、跌幅6.03%，終場以41,040點作收，成交量8,451億元；台積電（2330）收盤價2,215元，下跌135元，跌幅5.74%。

台股今日開低走低，終場收在最低點；市場預期的國安基金護盤效應並未出現，權值股跌幅相當大。今日台股收盤跌點2,635點是史上第二大；2026年7月17日下挫2,953.71點，跌幅6.47%；2025年4月7日下挫2,065.87點，跌幅9.7%。

今日成交金額大且走高為：冠西電（2466）、大甲（2221）、寶成（9904）、中環（2323）、大成鋼（2027）、驊宏資（6148）、萬海（2615）、安碁資訊（6690）及可成（2474）；成交金額大且疲軟者則為：聯發科（2454）、南亞（1303）、台達電（2308）、穩懋（3105）、台玻（1802）、鴻海（2317）、國巨*（2327）、世芯-KY（3661）及富喬（1815）。

群益投顧表示，大盤持續消化輝達高層異動衝擊，接下來關注財報及後黃時代估值定價；以及新創Anthropic預計11月19日掛牌，挑戰史上規模最大IPO案，成為全球AI投資熱潮面臨重新檢驗估值之際的重要指標。 指數上檔開始面臨均線下降反壓，預期走勢仍將震盪。個股走勢逐漸分歧，以短多熱門標的為主，技術面操作因應。

安聯台灣大壩基金暨安聯台灣科技基金經理人蕭惠中表示，升息預期與美國期中選舉擾亂全球投資人信心，十年期公債殖利率走勢異常，市場擔心資金重新配置。台股今年漲幅在全球主要股市中相對突出，短線主要受到市場信心面影響。不過，AI、雲端伺服器、高速

面對近期市場的波動，蕭惠中表示，近期利率維持高檔，AI 融資疑慮引發回檔，不過，這波修正幅度應已接近合理區間。有機會打底止穩。評價面上，台股本益比約19.75倍，接近歷史平均的18.7倍。本淨比約3.4倍，位於十年平均之上兩個標準差。展望後市，評價仍在合理區間，後續重點應放獲利能否成長，選股也將比以往更重要。

在產業面，蕭惠中表示，資本支出方面，2026 年五大雲端服務業者資本支出合計約8,050億美元。2027年預估上修至約1.1兆美元，較2026年再成長39.8%，未見下修。中長期而言，水冷散熱後市展望佳，2027年可望成為水冷元年。Agentic AI 的發展也使 CPU 的重要性提升，光通訊（CPO）則從概念走向實際導入。在布局上，安聯投信看好電子族群，包括AI伺服器、半導體供應鏈與半導體製程相關，以及缺貨的原物料。傳產則偏好特化與健康類股。