大盤狂瀉逾2300點！軟體、資安族群成資金避風港

AI又傳鬼故事，反彈行情戛然而止，大盤今日跌逾2300點，AI伺服器概念股受RUBIN出貨遞延所拖累，同步大跌，資服及資安族群成資金避風港，華經（2468）、驊宏資（6148）、東捷資訊（6697）同步漲停。

業界傳出，Vera Rubin搭配的HBM4記憶體供應出現瓶頸，Vera Rubin原定今年底放量時程遞延至明年上半年，因此台廠供應鏈無論上下游皆同步受到衝擊，跌停家數超過150家，資金開始轉向，流往剛剛起步的AI應用相關概念股，如資服族群以及資安概念股。

法人指出，隨著AI應用逐步落地，將會湧現更多代理機會，同時在企業導入AI的過程中，需要強度足以匹配的資安防護，才能保護企業機密資料不外流，因此兩者同步大漲。此外，近期駭客攻擊事件頻傳，AI強化駭客入侵能力，業界不斷強調，只能用AI打敗AI，因此AI資安也是一大成長動能。