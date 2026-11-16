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資安需求提升及配發高額現金股息 法人喊買安碁資訊

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

安碁資訊（6690）受惠資安需求穩定增長，已與超過350家客戶建立聯防合作關係，並積極拓展海外業務，營運動能向上可期，加上持續配發高額現金股息及近期資安事件頻傳，法人認為，有利市場評價提升，建議買進評等。

法人指出，安碁資訊為國內資安委外監控領導廠商，公部門市占率超過六成，金融產業接近五成，國家關鍵基礎領域亦達五成，每月日誌量新增約2,000億筆，透過大數據產生的關聯規則，通報觸發精準度高，一旦有客戶出現疑似或確認資安通報，其他客戶亦可透過此聯防機制在最短時間內應變且降低災損。

在智慧主動防禦方面，安碁資訊開發代理AI「安答」，核心中樞具備情境推理、知識擷取、生成與動作四大能力，能精確鑑別真陽性與誤報，並能即時評估可疑IP風險及制定阻斷策略，深度融入雲端SOC維運與健診諮詢。

智慧資安營運中心與行為偵測方面，安碁資訊導入智慧分析引擎以降低警報雜訊，並跳脫傳統固定規則限制，研發六大行為偵測模型以專注分析駭客的實質行為模式。

法人表示，資安治理與合規導入方面，安碁資訊推出生成式AI輔助的ISMS導入助手，結合大語言模型、MCP伺服器與Graph RAG知識圖譜技術，將ISO 27001規範條文、控制項與企業營運數據深度關聯，自動比對與產出資產盤點及風險分析等合規文件，預估可分擔顧問約60%自動化工作量。

因應企業與金融機構自建LLM的趨勢，安碁資訊提供「OWASP Top 10 for LLM」安全檢測服務，透過模擬提示詞注入、系統提示詞洩漏、過度授權及不當輸出等情境，防範模型誤判、幻覺與機敏資料外洩。

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