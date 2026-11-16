快訊

離租屋處不到百公尺！轎車撞飛機車再衝進水餃店 19歲男大生車禍亡

黃仁勳從華府局外人變川普麻吉！美媒還原白宮初見 2點打動川普

星巴克大杯買1送1！限時4天「4款飲品」雙杯組115元起 會員每杯最低58元

聽新聞
0:00 / 0:00

台股短線反彈仍屬跌深後的修復階段 反彈要持續必須有兩條件

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
受到黃仁勳辭輝達（NVIDIA）執行長事件延燒，美國科技股下跌。台股今天早上開低走低，盤中失守「42K」，再度重挫超過2千點。記者曾吉松／攝影
受到黃仁勳辭輝達（NVIDIA）執行長事件延燒，美國科技股下跌。台股今天早上開低走低，盤中失守「42K」，再度重挫超過2千點。記者曾吉松／攝影

永豐投顧指出，上周台股強彈但在最後兩天連續留下上影線，開高後盤中下殺出現獲利了結賣壓。櫃買指數漲勢明顯強於加權指數，中小型股中的強勢股表現亮眼。整體來看，資金仍集中在權值電子與少數強勢族群。由於均線壓頂，反彈行情很難一次穿破，投資人可以等拉回再布局。

展望後市，永豐投顧表示，反彈若要持續，需要外資由賣轉買超，且新台幣止貶。外資 10 月賣超創下歷史單月新高，但在反彈過程卻未出現外資買超回補。

統計顯示，過去新波段的開始往往伴隨外資回補。因此，需等外資轉為買超，加上新台幣止貶回升能讓更多海外資金回流台灣，以增加市場資金推升台股。

永豐投顧預期，本周台股期在月線到周線附近區間震盪。若是跌破周線，則可能向下打第二隻腳，因此需控管槓桿部位以現貨作布局，指數區間則看42,000點至45,000點。

本周市場聚焦輝達17日的財報，永豐投顧認為，市場可能一併檢驗 AI 晶片需求的延續性。至於台股本周法說，則包括旺矽（6223）、漢測（7856）、雙鴻（3324）、亞德客-KY（1590）、大聯大（3702）、GIS-KY（6456）、玉山金（2884）等。

本周可注意AI 資料中心監管與電力題材。永豐投顧指出，德州新任州長暫停新審批資料中心，市場把監管疑慮當成 AI 鏈修正與是否拉貨延後的主因。若雲端大廠重申資本支出不變，或政策與市場妥協，市場可能轉向電力設備、液冷散熱與燃料電池等「資料中心配套」題材，如奇鋐（3017）、雙鴻、高力（8996）等散熱族群。

台股

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

台股仍屬跌深修復階段 法人：黃仁勳去職餘波蕩漾

一周盤前股市解析／科技龍頭防禦力強 分批低接

台股大跌逾1,800點國安基金會進場嗎？可買哪些股一起做多

台股震盪不減ETF買氣！AI長線趨勢未變 半導體商品資金力挺

相關新聞

台積電股息一口氣從7元跳9元！達人揭「階梯式加碼」3優勢：避免市場誤判營運放緩

還記得上次寫了一篇「台積電每季加一元配息的時代來臨」嗎？文章裡主要是提到台積電現在每一季的獲利成長幅度，已經到了可以「每季加一元配息」的局面。

國安基金進場等於台股見底？股海老牛籲「別急著ALL IN」：8次進場後繼續探底

台股劇烈震盪時，每當國安基金宣布啟動護盤，不少投資人便將其視為股市止跌訊號，甚至考慮一次「All in」重壓抄底。 然而，投資達人「股海老牛」近日發布短影音指出，許多人心中常將「國安基金進場」與「見底」畫上等號，但回顧歷史數據卻發現，在過去9次國安基金護盤紀錄中，就有高達4次在進場後1年內台股再度下跌超過1成，呼籲投資人採取分批進場策略，比盲目猜底更為實在。

台股短線反彈仍屬跌深後的修復階段 反彈要持續必須有兩條件

永豐投顧指出，上周台股強彈但在最後兩天連續留下上影線，開高後盤中下殺出現獲利了結賣壓。櫃買指數漲勢明顯強於加權指數，中小型股中的強勢股表現亮眼。整體來看，資金仍集中在權值電子與少數強勢族群。由於均線壓頂，反彈行情很難一次穿破，投資人可以等拉回再布局。

台股開低重挫逾2,200點 法人：台股追價動能有限 指數整理格局延續

美股四大指數上周五跌多漲少，以費城半導體指數下跌3.4%最重。加上輝達前執行長黃仁勳辭職下台風波影響，拖累台股今（16）日開低走低，一度下跌2,230點至41,444點。台積電（2330）盤中最低下跌105元至2,245元，壓抑大盤走勢。

黃仁勳下台衝擊台股暴跌逾2,000點有解嗎？分析師曝復出三部曲

輝達（NVIDIA）黃仁勳宣布辭去執行長，相關衝擊仍在延燒中，台股16日開低走低，盤中一度重挫逾2,300點，一連失守5日線、43,000點及42,000點關卡；證券分析師直言，想進場買股還要再等等，若是槓桿比重高的投資人，建議先行調整；至於黃仁勳有沒有機會東山再起？分析師則是釋出黃仁勳復出三部曲。

台股開低走低 盤中再度重挫超過2千點

受到黃仁勳辭輝達（NVIDIA）執行長事件延燒，美國科技股下跌。台股今天早上開低走低，盤中失守「42K」，再度重挫超過2千點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。