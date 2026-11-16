台股短線反彈仍屬跌深後的修復階段 反彈要持續必須有兩條件

永豐投顧指出，上周台股強彈但在最後兩天連續留下上影線，開高後盤中下殺出現獲利了結賣壓。櫃買指數漲勢明顯強於加權指數，中小型股中的強勢股表現亮眼。整體來看，資金仍集中在權值電子與少數強勢族群。由於均線壓頂，反彈行情很難一次穿破，投資人可以等拉回再布局。

展望後市，永豐投顧表示，反彈若要持續，需要外資由賣轉買超，且新台幣止貶。外資 10 月賣超創下歷史單月新高，但在反彈過程卻未出現外資買超回補。

統計顯示，過去新波段的開始往往伴隨外資回補。因此，需等外資轉為買超，加上新台幣止貶回升能讓更多海外資金回流台灣，以增加市場資金推升台股。

永豐投顧預期，本周台股期在月線到周線附近區間震盪。若是跌破周線，則可能向下打第二隻腳，因此需控管槓桿部位以現貨作布局，指數區間則看42,000點至45,000點。

本周市場聚焦輝達17日的財報，永豐投顧認為，市場可能一併檢驗 AI 晶片需求的延續性。至於台股本周法說，則包括旺矽（6223）、漢測（7856）、雙鴻（3324）、亞德客-KY（1590）、大聯大（3702）、GIS-KY（6456）、玉山金（2884）等。

本周可注意AI 資料中心監管與電力題材。永豐投顧指出，德州新任州長暫停新審批資料中心，市場把監管疑慮當成 AI 鏈修正與是否拉貨延後的主因。若雲端大廠重申資本支出不變，或政策與市場妥協，市場可能轉向電力設備、液冷散熱與燃料電池等「資料中心配套」題材，如奇鋐（3017）、雙鴻、高力（8996）等散熱族群。