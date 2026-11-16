本周聚焦輝達財報 台股變數可望逐步釐清 向上挑戰反壓區

台股上周大幅反彈10%，富邦投顧指出，隨11/18清晨（台北時間）輝達財報公布，加上執行長撤換事件影響逐步消化，外部不確定因素將逐漸釐清，有助市場信心回穩及台股資金動能回溫。

富邦投顧分析，台股短線累計反彈逾6,000點，但月線及季線仍呈下彎，短線面臨均線反壓，預期指數波動擴大。不過，本波反彈融資增幅有限，搭配外資賣壓逐步減緩，以及國安基金持續於場內護盤，帶動台股氛圍回暖，減緩籌碼壓力。

富邦投顧認為，本周觀察重點在於美國重量級企業財報、APEC會議及台股法說動態及財報。在操作方面，可注意特殊應用IC（ASIC）伺服器商機、低軌衛星、生技醫藥及大型金控股等；但要減碼財報不佳、股價反彈弱勢股。

就中長線題材來看，富邦投顧指出，AI資安日益抬頭，市場聚焦成長商機。生成式AI徹底改變網路安全樣貌，並大幅提升駭客攻擊的規模次數、精準度與欺騙性。企業大量導入AI運用，加上員工頻繁使用AI工具，也使近來企業遭受駭客攻擊明顯增加。

富邦投顧分析，目前資安需求有兩大方向︰以AI強化偵測與回應，以及保護AI本身。Gartner預估，全球AI網路資安支出在2027年將達860億美元。

富邦投顧指出，台股資安廠商可分為服務與監控、系統整合與代理、自有軟體、雲端系統平台等四大類。台股資安廠商不僅未來營運將受惠產業成長趨勢，且市場資金關注度也將隨之提高。

富邦投顧指出，現階段雖然法人持有台股AI資安個股並不多，但隨著AI資安趨勢日益受到機關、企業及個人的重視，預料台股AI族群未來將逐步增加，有機會吸引法人進場布局。目前台股掛牌的主要AI資安ETF有兆豐電子高息等權（00943）、兆豐永續高息等權（00932）、國泰網路資安（00875）等。