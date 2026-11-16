快訊

離租屋處不到百公尺！轎車撞飛機車再衝進水餃店 19歲男大生車禍亡

黃仁勳從華府局外人變川普麻吉！美媒還原白宮初見 2點打動川普

星巴克大杯買1送1！限時4天「4款飲品」雙杯組115元起 會員每杯最低58元

聽新聞
0:00 / 0:00

本周聚焦輝達財報 台股變數可望逐步釐清 向上挑戰反壓區

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

台股上周大幅反彈10%，富邦投顧指出，隨11/18清晨（台北時間）輝達財報公布，加上執行長撤換事件影響逐步消化，外部不確定因素將逐漸釐清，有助市場信心回穩及台股資金動能回溫。

富邦投顧分析，台股短線累計反彈逾6,000點，但月線及季線仍呈下彎，短線面臨均線反壓，預期指數波動擴大。不過，本波反彈融資增幅有限，搭配外資賣壓逐步減緩，以及國安基金持續於場內護盤，帶動台股氛圍回暖，減緩籌碼壓力。

富邦投顧認為，本周觀察重點在於美國重量級企業財報、APEC會議及台股法說動態及財報。在操作方面，可注意特殊應用IC（ASIC）伺服器商機、低軌衛星、生技醫藥及大型金控股等；但要減碼財報不佳、股價反彈弱勢股。

就中長線題材來看，富邦投顧指出，AI資安日益抬頭，市場聚焦成長商機。生成式AI徹底改變網路安全樣貌，並大幅提升駭客攻擊的規模次數、精準度與欺騙性。企業大量導入AI運用，加上員工頻繁使用AI工具，也使近來企業遭受駭客攻擊明顯增加。

富邦投顧分析，目前資安需求有兩大方向︰以AI強化偵測與回應，以及保護AI本身。Gartner預估，全球AI網路資安支出在2027年將達860億美元。

富邦投顧指出，台股資安廠商可分為服務與監控、系統整合與代理、自有軟體、雲端系統平台等四大類。台股資安廠商不僅未來營運將受惠產業成長趨勢，且市場資金關注度也將隨之提高。

富邦投顧指出，現階段雖然法人持有台股AI資安個股並不多，但隨著AI資安趨勢日益受到機關、企業及個人的重視，預料台股AI族群未來將逐步增加，有機會吸引法人進場布局。目前台股掛牌的主要AI資安ETF有兆豐電子高息等權（00943）、兆豐永續高息等權（00932）、國泰網路資安（00875）等。

台股 輝達

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

台股開低重挫逾2,200點 法人：台股追價動能有限 指數整理格局延續

台股四箭齊發抗AI逆風 多頭拚重掌發球權 挑戰45,441點關卡

一周盤前股市解析／科技龍頭防禦力強 分批低接

台股反彈誰最會漲？科技型ETF給利 躍反攻亮點

相關新聞

台積電股息一口氣從7元跳9元！達人揭「階梯式加碼」3優勢：避免市場誤判營運放緩

還記得上次寫了一篇「台積電每季加一元配息的時代來臨」嗎？文章裡主要是提到台積電現在每一季的獲利成長幅度，已經到了可以「每季加一元配息」的局面。

台股短線反彈仍屬跌深後的修復階段 反彈要持續必須有兩條件

永豐投顧指出，上周台股強彈但在最後兩天連續留下上影線，開高後盤中下殺出現獲利了結賣壓。櫃買指數漲勢明顯強於加權指數，中小型股中的強勢股表現亮眼。整體來看，資金仍集中在權值電子與少數強勢族群。由於均線壓頂，反彈行情很難一次穿破，投資人可以等拉回再布局。

台股開低重挫逾2,200點 法人：台股追價動能有限 指數整理格局延續

美股四大指數上周五跌多漲少，以費城半導體指數下跌3.4%最重。加上輝達前執行長黃仁勳辭職下台風波影響，拖累台股今（16）日開低走低，一度下跌2,230點至41,444點。台積電（2330）盤中最低下跌105元至2,245元，壓抑大盤走勢。

黃仁勳下台衝擊台股暴跌逾2,000點有解嗎？分析師曝復出三部曲

輝達（NVIDIA）黃仁勳宣布辭去執行長，相關衝擊仍在延燒中，台股16日開低走低，盤中一度重挫逾2,300點，一連失守5日線、43,000點及42,000點關卡；證券分析師直言，想進場買股還要再等等，若是槓桿比重高的投資人，建議先行調整；至於黃仁勳有沒有機會東山再起？分析師則是釋出黃仁勳復出三部曲。

台股開低走低 盤中再度重挫超過2千點

受到黃仁勳辭輝達（NVIDIA）執行長事件延燒，美國科技股下跌。台股今天早上開低走低，盤中失守「42K」，再度重挫超過2千點。

楊金龍：外資賣超台股是獲利了結 否認恐慌性撤資、強調沒有禿鷹現象

台股今天開低走低，盤中一度重挫2,000點，外資持續賣超及資金匯出再度成為市場關注焦點。中央銀行總裁楊金龍今天在立法院表示，外資今年以來賣超台股並匯出資金，目前觀察仍屬獲利了結，並非台股基本面發生變化，也不是恐慌性撤資，外資進出相當有秩序，並沒有市場所稱的「禿鷹」現象。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。