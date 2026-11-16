台股開低重挫逾2,200點 法人：台股追價動能有限 指數整理格局延續

美股四大指數上周五跌多漲少，以費城半導體指數下跌3.4%最重。加上輝達前執行長黃仁勳辭職下台風波影響，拖累台股今（16）日開低走低，一度下跌2,230點至41,444點。台積電（2330）盤中最低下跌105元至2,245元，壓抑大盤走勢。

法人指出，受費半指數跌勢大幅收斂，台股上周五早盤開高，惟反彈接近月線調節賣壓出籠，漲勢隨之收斂，周漲幅10%。盤面上以IP、網通IC及軟體等族群表現相對亮眼。費半指數下跌，加上台股追價動能有限，壓抑指數空間，惟技術指標偏多支撐下，預期指數區間整理延續。

市場持續消化輝達CEO撤換風波，風險偏好明顯降溫，加上費半指數走弱，對台股動能挹注有限。台股價漲量縮且留上影線，顯示指數向上調節賣壓伺機而動，搭配月線下彎影響下，預期將壓抑指數表現空間。本周觀察重點包括輝達財報、Anthorpic IPO、APEC會議及台股法說動態及財報。

操作策略上，台股區間震盪，可逢低布局ASIC題材、財報亮眼及法人增持股；賣出財報不如預期、股價反彈弱勢股。做可多留意AI題材、金融及航空股。