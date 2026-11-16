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台積電股息一口氣從7元跳9元！達人揭「階梯式加碼」3優勢：避免市場誤判營運放緩

聯合新聞網／ 趣 講 股
台積電第三季配息從7元跳升至9元，作者認為採階梯式調升比每季線性加碼更有利於資金調度、股利穩定與避免市場誤讀營運情況。記者曾吉松／攝影
台積電第三季配息從7元跳升至9元，作者認為採階梯式調升比每季線性加碼更有利於資金調度、股利穩定與避免市場誤讀營運情況。記者曾吉松／攝影

還記得上次寫了一篇「台積電每季加一元配息的時代來臨」嗎？文章裡主要是提到台積電現在每一季的獲利成長幅度，已經到了可以「每季加一元配息」的局面。

結果台積電當時宣布出來的今年第二季獲利的配息金額一樣是7元，並沒有過了一季就增加1元的配息變成8元。所以趣講股的預測有失準了嗎？

階梯式增加更穩當

別急著吐槽！因為台積電卻在前幾天公布的第三季獲利的配息金額，直接從7元跳升2元、變成9元，這樣的配息決策不僅令所有股東驚艷不已，也證明了之前「每一季增加1元」的預測，與「每兩季增加2元」的實際決策並沒有誤差太多。

總之，就是台積電對於未來的獲利成長相當有信心，才會直接調升2元的配息金額。只不過，同樣是對獲利遠景、增加配息很有信心，為什麼不採取「線性式」：每季調升1元配息，而是採用「階梯式」：每2季調升2元配息的方式呢？

理由應該有以下三個：

一、增加資金彈性運用

半導體產業是一個資本密集的行業，需要建廠的資金相當龐大，而且每季的景氣也是會波動的，雖然台積電現在每分鐘大約可以淨賺720萬元，但是有預留一季不必增加的配息金額當作緩衝，絕對可以讓資本支出、現金流的調配更有彈性、充沛。

二、股息增加要穩健長久

台積電董事會在決議股利政策時，核心原則都是「維持可持續性（Sustainable）與漸進式（Progressive）的現金股利」。

董事會可從來沒有承諾股東「本季配息高於前季」，只有宣示過「本季配息不低於前季」，所以寧可採用階梯式（每兩季）的增加配息，也不要用線性式（每一季）的增加配息金額，才不會讓股東們誤解台積電的配息政策會「一季比一季高」。

三、避免誤解營運出狀況

如果讓所有股東「預期」台積電採取的是：每一季增加一元的配息金額。

萬一未來某個季度因為要擴產，而暫緩調升1元的配息（仍然維持上一季的發放金額），大家會誤解成「營運成長放緩」或「營運出現問題」，反而造成不必要的麻煩。

總而言之，台積電是長期投資人、法人都非常喜愛的穩健個股，所在意的配息增加方式也是偏愛「穩健成長」，而不是「頻率越多越好」。

所以每兩季增加2元，絕對比每一季增加1元更有利於台積電的經營決策、以及要傳達給股東的穩健理念！

◎本文為獨家授權，請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

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