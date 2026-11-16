黃仁勳下台衝擊台股暴跌逾2,000點有解嗎？分析師曝復出三部曲

輝達（NVIDIA）黃仁勳宣布辭去執行長，相關衝擊仍在延燒中，台股16日開低走低，盤中一度重挫逾2,300點，一連失守5日線、43,000點及42,000點關卡；證券分析師直言，想進場買股還要再等等，若是槓桿比重高的投資人，建議先行調整；至於黃仁勳有沒有機會東山再起？分析師則是釋出黃仁勳復出三部曲。

英國金融時報（FT）引述知情人士報導，輝達（NVIDIA）共同創辦人黃仁勳因婚外情風波辭職後，矽谷持續施壓輝達董事會讓黃仁勳回鍋；有「人工智慧（AI）教父」之稱的黃仁勳，正考慮「復出」擔任輝達舵手。

FT引述多名知情人士指出，即便輝達董事會還在針對黃仁勳的行為進行獨立調查，黃仁勳已與親信討論回鍋的可能性。

不過， 黃仁勳下台風暴則仍在延燒中，台股上周五雖收紅，16日卻是開低走低，盤中重挫2,230.61點，下探至41,444.51點；台股由37,837.05點反彈至44,525.24點，急拉6,689.19點後，因黃仁勳事件反轉下殺。

證券分析師張陳浩表示，黃仁勳下台對台灣供應鏈來說，市場存有三個疑慮，包括新產品的推出是否放緩？是否會被搶單？AI最終需求是否改變？他坦言，除了台積電（2330）、日月光投控（3711）、聯發科（2454）及AI產業龍頭之外，其他供應鏈恐有被搶單的疑慮，不過，不認為新品將放緩。

張陳浩強調， 黃仁勳在AI產業具有精神領袖的地位， 一旦失去這位精神領袖，包括產業發展及消費者態度都可能受到影響，也就是說，產業結構鏈將存在不確定因素；不過，對民主黨可能刻意放緩AI的建置上，張陳浩則是認為不用擔心。

張陳浩表示，有關黃仁勳有沒有機會復出？目前首部曲的輝達員工連署已在進行；第二部曲則是所有科技業的連署；至於第三部曲將是美國國會的聽證會結果，如果黃仁勳證實未涉及國安事件，將有復出機會，這也是最重要的因素。

張陳浩強調，在黃仁勳的衝擊延續時，目前不是進場時點，若是手中持股不是擴大槓桿的投資人可不用殺低，但若是槓桿比重高的投資人，建議先行調節，降低風險，靜待第2隻腳落底。