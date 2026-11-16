楊金龍：外資賣超台股是獲利了結 否認恐慌性撤資、強調沒有禿鷹現象

台股今天開低走低，盤中一度重挫2,000點，外資持續賣超及資金匯出再度成為市場關注焦點。中央銀行總裁楊金龍今天在立法院表示，外資今年以來賣超台股並匯出資金，目前觀察仍屬獲利了結，並非台股基本面發生變化，也不是恐慌性撤資，外資進出相當有秩序，並沒有市場所稱的「禿鷹」現象。

立委關切，近期台股波動劇烈，外資今年以來持續調節台股，是否已形成大規模資金外逃壓力。楊金龍表示，從目前掌握的情況來看，外資賣超及匯出主要是獲利了結，尚未看到因台股基本面轉變而大舉撤離的跡象，因此不宜將外資賣超直接解讀為市場信心崩潰或恐慌性出走。

至於外資集中匯出是否衝擊新台幣匯率，楊金龍指出，央行平時就持續監控外資資金進出情況，掌握外匯市場供需變化。若短期內出現大額、集中性的資金進出，並造成匯率過度波動，央行就會依照既有原則進場調節。

楊金龍強調，外資資金流動本來就是市場正常現象，央行關注的重點並非外資單日買賣超，而是資金進出是否過度集中、是否造成匯市不正常波動，必要時將採取措施維持外匯市場秩序。