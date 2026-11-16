台股狂瀉逾2,000點！資通、驊宏資領逾10檔資安股漲停 政策題材助攻

資安事件接連頻傳，政府研議擴大《資通安全管理法》納管範圍，企業資安防護需求升溫。資安概念股16日無畏台股盤中一度重挫逾2,000點，逆勢強攻，資通（2471）、驊宏資（6148）、華經（2468）等10檔個股亮燈漲停，成為弱勢盤面中的強勢族群。

近期資安問題頻傳，永豐銀行11月初傳出約400多名客戶帳戶遭駭，遭轉出約417萬元；台積電（2330）11月12日證實部分現職及離職員工資料遭未經授權公開，大聯大也公告網路資安事件。資安署指出，台灣每天遭受約280萬次網路攻擊，上市櫃公司今年截至11月初公告的資安事件已達118件，較去年全年約74件增加近六成。

此外，微軟（Microsoft）近期Microsoft 365全球服務大規模中斷，雖然並非遭到網路攻擊，卻凸顯企業高度依賴雲端服務所面臨的營運風險。這起事故歷時約30小時，影響Exchange Online、Outlook、Teams、SharePoint Online及Microsoft 365 Copilot等服務。微軟表示，故障源於先前網路容量升級留下的技術瑕疵，在近期網路變更後遭觸發，與網路攻擊及AI無關，也讓企業系統備援及營運持續能力受到關注。

除了企業資安事件頻傳，政府也正從法規面研議強化企業防護責任。數位發展部資安署正研議擴大資安法適用範圍，未來可能從近2,000家上市櫃公司開始，逐步擴及5,000大企業。資安署長蔡福隆指出，AI帶來資安環境巨變，未來企業納管可能採取風險或產業別導向，尤其電商平台掌握大量個資，且營運中斷風險升高，逐漸有接受政府納管的需求。

蔡福隆表示，過去資安法主要規範特定機關，一般企業則多透過個資法相關安全維護辦法管理。由於資安法涉及事件通報、稽核及違規裁罰，企業接受管制仍有阻力，但隨著資安風險升高，擴大納管的討論逐漸受到重視，後續仍須經過社會溝通及立法院共識。

在企業防護方面，蔡福隆提出「四個最小化」，包括曝險、授權、漏洞及個資最小化，從減少不必要的網路曝險、限縮帳號權限，到即時修補漏洞及降低個資蒐集，凸顯企業資安管理正逐漸成為日常營運的重要環節。

盤面上，資通、驊宏資、華經、偉康科技（6865）、東捷資訊（6697）、安碁資訊（6690）、資拓宏宇（6614）、藍新資訊（6938）、意藍（6925）及中華資安（7765）等10檔個股盤中攻上漲停，精誠（6214）、全景軟體（8272）及伊雲谷（6689）也有逾6%漲幅，從資安服務、系統整合到雲端應用業者同步走強，顯示資金關注範圍已有擴散。

隨著企業資安事件增加、政府研議擴大法規納管，資安防護可望成為企業更難以延後的支出。不過，政策方向仍待定案，市場後續仍須觀察企業資安預算是否轉化為實際採購與營收成長，才能進一步檢驗這波資安行情的基本面支撐。