股王、股后都跌停 台股第二隻腳來了？千金股一片慘綠

輝達前執行長黃仁勳下台後局勢升溫至國安問題，美國對中國可能拿到更多AI晶片感到不安，國會、財長貝森特、國務卿魯比歐都關切AI晶片銷往中國大陸，貝森特更表明，黃樂（Alice Huang）是不是間諜，對他來說並不重要，重要的是輝達是否推動看似非法的銷售。台股16日承壓，盤中大跌超過兩千點，千金股重挫，股王信驊（5274）、股后創意（3443）都跌停，健策（3653）、大立光（3008）、台光電（2383）也跌停。

國會擔憂輝達高階AI晶片經由新加坡輸往中國，美國聯邦參議員史考特（Tim Scott）要求黃仁勳、商務部長盧特尼克12月3日去參議院銀行委員會公開聽證會作證。另外，美國眾議院情報委員會、外交委員會以及美中戰略競爭特別委員會已致函黃仁勳，傳喚他在12月1日進行閉門訪談。

目前總部位於新加坡的Megaspeed正接受美國司法部調查，而美國情報界仍在釐清前Megaspeed高管黃樂與中國政府的關係，但目前蒐集的情報還不足以證明她曾替北京從事間諜活動。

黃樂雖然看似是黃仁勳下台的主因，但背後真正原因可能是美國官員對中國取得輝達高階AI晶片，並在AI技術上可能戰勝美國的焦慮。美國國務院、國安會等機構對於商務部始終未將Megaspeed列入實體清單感到不滿，貝森特也表示，晶片外流會傷害美國企業在AI競賽中的地位，讓中國取得優勢。

美中角力、美國內部政治鬥爭等讓AI發展前景顯得更加撲朔迷離，不確定性升高下台股全面重挫，加權指數大跌將近兩千點，跌幅4.5%，櫃買指數重挫5.7%。台積電（2330）下跌逾3%，千金股更成重災區，信驊、創意、健策、大立光、台光電、精測（6510）、奇鋐（3017）、聯亞（3081）等13檔都跌停鎖死。