台股大跌逾1,800點國安基金會進場嗎？可買哪些股一起做多

台股今日開低走低，盤中曾下跌至41,801點，下挫逾1,800點，跌幅超過4%；市場投資人觀望國安基金是否進場，也想一起進場做多，但可買哪些股？法人認為，台積電（2330）當然是首選。

第一金投顧表示，過去四次國安基金均有買進六檔核心標的，包括台積電、鴻海（2317）、台達電（2308）、廣達（2382）、富邦金（2881）及台塑（1301），具備市值規模、流動性及政策護盤優勢，可作為這波反彈優先布局標的；另可留意聯發科（2454）、南亞（1303）、欣興（3037）、奇鋐（3017）等大型科技權值股。

產業方向仍以半導體、ASIC、散熱、高階 Power、ABF、CCL、PCB、記憶體、CPO 及先進封裝為主，優先選擇2027年訂單明確、獲利持續成長且股價已充分修正的龍頭企業。短線急漲不追高，利用指數震盪分批建立部位，汰弱留強，掌握年底波段反彈行情。

國泰證期投資顧問部協理郭經緯指出，觀察台股今年7月急殺3,006點後的反彈走勢，8月出現強勁彈升走勢者有：矽光子題材的大立光（3008）、聯亞（3081）；散熱的奇鋐、健策（3653）；ASIC的聯發科與創意（3443）等股。這次在國安基金啟動後，權值股仍會是市場關注焦點；這波反彈可參考今年7月的反彈強勢股，主要可聚焦在台積電、聯發科、台達電、大立光、欣興、台光電（2383）、聯亞、創意、日月光投控（3711）及智邦（2345）等股。

郭經緯及康和投顧投資研究部主管呂晉維研判，大盤指數目前受到月線及季線下彎帶來的反壓，大盤指數在45,000點以上會逐漸遇到套牢賣壓；不過，如技術面拉回打出第二隻腳時，應該是卡位這些多頭權值股時機，因為目前推估2027年上市櫃公司AI族群的業績持續看望。兆豐投顧董事長留政鈺表示，大盤指數技術面應會先在半年線及季線區間盤整，可留意台達電等股價已落後反彈卻仍具業績成長性的個股。