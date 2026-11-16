美政治內鬥AI不妙？台股今天補跌 貨櫃三雄成資金避風港

輝達前執行長黃仁勳宣布辭職後，原本市場預期上周五台股會大跌，但台股卻逆勢上漲逾500點，16日開盤台股重挫補跌，下跌約1,400點，原先的漲點全數吐回，加權指數並跌破十日線。資金往傳產族群避險，貨櫃三雄逆勢上漲，萬海（2615）上漲逾2%，長榮（2603）上漲逾1%，陽明海運（2609）小漲。

黃仁勳下台後晶片國安爭議越演越烈，政治角力浮現，財長貝森特公開點名商務部長盧特尼克領導的商務部失職，未限制輝達晶片出口至中國。貝森特指出，數月以來財政部、國務院、國防部以及美國貿易代表辦公室均主張將新加坡公司Megaspeed列入晶片出口管制清單，但商務部卻遲遲不作為。

貝森特也呼籲，輝達須對領導層進行「徹底改組」，要從外部尋找新的執行長。另據華盛頓郵報報導，黃仁勳倒台跟華府最具影響力的對中鷹派之一、兼任國家安全顧問的國務卿魯比歐有關，川普同意黃仁勳將AI晶片銷往中國大陸，引發華府官員及國安鷹派人士反彈。

美國政治內鬥風暴使得輝達、AI發展前景蒙塵，台股今日盤中重挫超過1,400點，資金回防防禦型傳產類股，航運股相對抗跌，貨櫃、散裝、航空都走揚，其中萬海漲勢最強，上漲逾3%。

貨櫃三雄看旺年底至農曆年業績，雖然11月進入傳統淡季、運價回檔，但市場需求仍在，預計12月下旬起備貨需求可望升溫。長榮看好訂艙需求延續至明年第1季，總經理吳光輝表示，從目前訂艙狀況觀察，第4季至明年農曆春節前的裝載需求仍相當樂觀。

萬海預期第4季運量、運價及營收均優於去年同期，總經理謝福隆指出，受惠整體市場環境變化，本季海運運量與運價都將優於去年同期，預期營收也會有更好表現。