美股科技股重挫拖累台股早盤跌逾500點 匯市外資匯出壓力趨緩

美股科技股持續承受壓力，拖累台灣股匯市今日同步走弱。台股早盤以43512.42點開出，隨即湧現賣壓，一度跌逾700點，隨後雖跌幅收斂，但跌幅仍超500點。新台幣兌美元則以32.87元開盤，隨後貶至32.9元，貶值6.2分，呈現股匯雙跌格局。

台股下跌主要受到上周五美股科技股重挫影響。輝達執行長黃仁勳請辭引發的市場不確定性持續發酵，加上美國通膨壓力升高，市場預期聯準會12月可能再度升息，壓抑科技股投資信心。上週五那斯達克指數下跌0.91%，費城半導體指數更重挫3.4%，拖累台股電子權值股表現。

值得注意的是，上周五外資已終結連續11個交易日賣超，轉為買超288.36億元，顯示資金撤離情況有所改善。法人指出，雖然基本面無虞，但台股短線上仍以波動為主，要看美股是否回歸穩定，才有機會站穩年線後再度上攻。

匯市方面，匯銀主管表示，盡管台股走跌帶來外資賣匯需求，新台幣早盤仍呈現偏弱走勢，但相較先前外資大舉撤出台股的情況，近期資金匯出壓力已有所減輕。

匯市主管認為，短線外資仍可能有零星匯出需求，但若未再出現大規模賣股，新台幣貶值壓力可望相對有限，短線仍以32.9元附近震盪整理為主，33元關卡有望守住。