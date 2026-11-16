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國安基金進場等於台股見底？股海老牛籲「別急著ALL IN」：8次進場後繼續探底

聯合新聞網／ 股海老牛
股海老牛根據歷次國安基金護盤數據指出，進場不代表台股立刻止跌，投資人應避免盲目猜底，改採分批布局與保留現金的策略。聯合報系資料照
股海老牛根據歷次國安基金護盤數據指出，進場不代表台股立刻止跌，投資人應避免盲目猜底，改採分批布局與保留現金的策略。聯合報系資料照

＊原文時間11月8日。

台股近來劇烈震盪，國安基金宣布啟動護盤，不少投資人便將其視為股市止跌訊號，甚至考慮一次「All in」重壓抄底

然而，投資達人「股海老牛」近日發布短影音指出，許多人心中常將「國安基金進場」與「見底」畫上等號，但回顧歷史數據卻發現，在過去9次國安基金護盤紀錄中，就有高達4次在進場後1年內台股再度下跌超過1成，呼籲投資人採取分批進場策略，比盲目猜底更為實在。

截至11月6日，股海老牛統計國安基金歷來9次進場後1年內台股最多再跌的幅度（即進場日起1年內最低收盤價相較進場日的跌幅）。

數據顯示，僅有2025年4月「對等關稅」事件進場當日即為低點；其餘8次進場後大盤仍持續探底，包含2015年8月「全球股災」再跌0.2%、2011年12月「歐債危機」再跌1.0%、2020年3月「新冠疫情」再跌3.7%，以及2004年5月「319槍擊」事件後再跌8.6%。

更值得投資人警惕的是，9次護盤中有4次在國安基金進場後，台股跌幅仍進一步擴大超過10%。

其中，2022年7月「俄烏通膨」進場後最多再跌11.6%；2008年9月「金融海嘯」進場後又跌了31.5%，且歷經62天才正式見底。

2000年10月「網路泡沫」進場後最多再跌43.9%；跌幅最深則是2000年3月「政黨輪替」時期，國安基金進場後1年內台股最多再重挫高達46.9%。

針對國安基金進場後的投資應對之道，股海老牛形容，國安基金就像「消防隊」，雖然會趕到現場滅火，但並不保證火勢會馬上熄滅。

他提醒投資人，面對股市大跌時，「手上留子彈、分批買、不借錢」才是真正保護自己的安全網，採取分批進場策略，遠比試圖精準猜測底部更加務實穩健。

◎本文獲 股海老牛 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

國安基金 台股 護盤 止跌 抄底

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