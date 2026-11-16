聽新聞
0:00 / 0:00
國安基金進場等於台股見底？股海老牛籲「別急著ALL IN」：8次進場後繼續探底
＊原文時間11月8日。
台股近來劇烈震盪，國安基金宣布啟動護盤，不少投資人便將其視為股市止跌訊號，甚至考慮一次「All in」重壓抄底。
然而，投資達人「股海老牛」近日發布短影音指出，許多人心中常將「國安基金進場」與「見底」畫上等號，但回顧歷史數據卻發現，在過去9次國安基金護盤紀錄中，就有高達4次在進場後1年內台股再度下跌超過1成，呼籲投資人採取分批進場策略，比盲目猜底更為實在。
截至11月6日，股海老牛統計國安基金歷來9次進場後1年內台股最多再跌的幅度（即進場日起1年內最低收盤價相較進場日的跌幅）。
數據顯示，僅有2025年4月「對等關稅」事件進場當日即為低點；其餘8次進場後大盤仍持續探底，包含2015年8月「全球股災」再跌0.2%、2011年12月「歐債危機」再跌1.0%、2020年3月「新冠疫情」再跌3.7%，以及2004年5月「319槍擊」事件後再跌8.6%。
更值得投資人警惕的是，9次護盤中有4次在國安基金進場後，台股跌幅仍進一步擴大超過10%。
其中，2022年7月「俄烏通膨」進場後最多再跌11.6%；2008年9月「金融海嘯」進場後又跌了31.5%，且歷經62天才正式見底。
2000年10月「網路泡沫」進場後最多再跌43.9%；跌幅最深則是2000年3月「政黨輪替」時期，國安基金進場後1年內台股最多再重挫高達46.9%。
針對國安基金進場後的投資應對之道，股海老牛形容，國安基金就像「消防隊」，雖然會趕到現場滅火，但並不保證火勢會馬上熄滅。
他提醒投資人，面對股市大跌時，「手上留子彈、分批買、不借錢」才是真正保護自己的安全網，採取分批進場策略，遠比試圖精準猜測底部更加務實穩健。
◎本文獲 股海老牛 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。