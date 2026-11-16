台股早盤重挫逾千點失守43,000點 費半大跌、半導體三雄齊挫

費半重挫、輝達領導層變動疑慮未歇，台股今（16）日早盤開低走低，加權指數失守43,000點，上午9時22分左右跌至42,542點，下跌超過1,100點、跌幅2.59%。半導體三大權值股台積電（2330）、聯發科（2454）及日月光投控（3711）同步下挫，其中聯發科跌逾5%、日月光投控跌逾6%，電子權值股成為賣壓重心。

晶圓代工龍頭台積電早盤以2,340元開出，一度回到2,350元平盤，隨後下探2,310元，下跌40元、跌幅1.70%；聯發科以4,100元開出後持續走低，報3,905元，下跌215元、跌幅5.22%；日月光投控（3711）開盤588元，隨後跌至562元，下跌36元、跌幅6.02%。半導體類股指數同步下跌2.61%。

黃仁勳後續動向仍有變數。英國金融時報引述知情人士報導，黃仁勳正考慮回任輝達執行長，矽谷支持者也展開遊說，希望爭取董事會與白宮支持；不過，美國財長貝森特15日表示，輝達應從外部尋找新執行長，並要求董事會及外部律師在十天內，就公司遵循晶片出口限制的相關問題提出答案。接班安排與出口管制議題交織，持續牽動AI產業投資信心。

通膨與利率也是市場壓力來源。美國10月生產者物價指數（PPI）雖略低於預期，年增率仍達6.5%，創2022年11月以來最大增幅，未能扭轉市場對聯準會進一步升息的預期，科技股估值持續面臨考驗。

周末中東局勢再添變數。巴林15日表示，防空系統攔截多起伊朗空中攻擊；伊朗革命衛隊則宣稱出動無人機，鎖定巴林境內美軍防空雷達，但相關攻擊成果尚未獲美方及巴林證實。此外，伊朗宣稱荷莫茲海峽發生油輪觸雷事件，相關說法仍缺乏獨立證實。能源運輸安全及其可能帶來的通膨壓力，成為市場額外關注的風險。