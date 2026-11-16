輝達財報前夕賣壓罩頂！台積電領台股開低跌逾千點 失守5日線、43K

台股劇烈震盪時，每當國安基金宣布啟動護盤，不少投資人便將其視為股市止跌訊號，甚至考慮一次「All in」重壓抄底。 然而，投資達人「股海老牛」近日發布短影音指出，許多人心中常將「國安基金進場」與「見底」畫上等號，但回顧歷史數據卻發現，在過去9次國安基金護盤紀錄中，就有高達4次在進場後1年內台股再度下跌超過1成，呼籲投資人採取分批進場策略，比盲目猜底更為實在。

2026-11-16 09:54