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輝達財報前夕賣壓罩頂！台積電領台股開低跌逾千點 失守5日線、43K

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

美股四大指數上周五漲跌互見，費半指數下跌3.43%，晶片股賣壓加重，拖累台股16日集中市場指數開盤下跌162.7點，以43,512.42點開出，隨後在台積電（2330）領軍五大權值股全面走弱，以及南亞（1303）、欣興（3037）、台光電（2383）、奇鋐（3017）、創意（3443）、智邦（2345）、南亞科（2408）等電子指標股同步承壓下，跌點迅速擴大，一度下挫逾千點、探至42,595.92點，失守5日線及43,000點關卡，盤面倚靠金控、航運等類股抗空。交投則以主動中信台灣收益（00406A）、群益臺灣加權正2（00685L）及友達（2409）相對熱絡。

美股四大指數上周五漲跌互見，費半指數下跌3.43%，晶片股賣壓加重。儘管美國10月PPI月增幅低於預期，緩解Fed 12月升息疑慮，但輝達單周重挫約13%，創2025年4月以來最大單周跌幅，拖累半導體族群。台股ADR多數收黑，台積電、日月光投控（3711）及聯電（2303）分別下跌1.67%、2.04%及2.28%。市場後續聚焦輝達17日財報，以及Anthropic IPO與CoreWeave融資進展。

盤面上，五大權值股全面開低。台積電開低10元、報2,340元，聯發科（2454）開4,100元、台達電（2308）開1,170元、鴻海（2317）開238元、日月光投控開588元。

類股方面，運動休閒、造紙、資訊服務等漲幅居前，玻陶、電子零組件、塑膠、光電、電腦設備等相對疲弱。

回顧台股13日表現，集中市場指數上漲583.25點、收43,675.12點，成交值9,177.54元。三大法人合計買超452.68億元，其中外資買超288.37億元，投信買超95.39億元，自營商買超（合計）68.92億元。

累計上周，集中市場指數上漲3,973.48點、漲幅10.01%，終止連4周跌勢。三大法人合計賣超270.38億元，其中外資賣超967.87億元，投信買超1,118.95億元，自營商賣超（合計）421.46億元。

法人指出，台股強守年線展現V轉，短線預期於季線與年線間區間震盪。面對美國CPI高於預期與政局變數，盤勢聚焦季報揭曉與11月17日輝達法說；建議操作避免追高殺低，逢低布局質優公司。

財報 台積電 輝達

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