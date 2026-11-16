AI前景添變數 台股本週聚焦輝達財報

美國期中選舉民主黨勝出，AI資料中心建置疑慮一度造成美股、台股重挫。市場氣氛剛緩和之際，黃仁勳辭輝達（NVIDIA）執行長，市場憂心AI發展，美股費城半導體指數13日下跌3.43%，台積電美國存託憑證（ADR）跌幅約1.67%。輝達美國時間17日公布財報，將是本週台股焦點。

美科技股賣壓仍重，主要人工智慧（AI）概念股回檔拖累大盤，美國股市13日多數收跌。道瓊工業指數終場上漲50.46點，或0.10%，收在52347.55點；標準普爾500指數下跌30.73點，或0.40%，收在7561.67點；以科技股為主的那斯達克指數下跌229.82點，或0.91%，收在25136.27點；費城半導體指數下跌360.350點，或3.43%，收在10146.324點。

台股13日上漲583.25點，收在43675.12點，台股上週強勁彈升3973.48點。

輝達即將於美國時間17日公布財報，並召開黃仁勳辭任執行長後首場財報說明會，市場關注。此外，外媒報導，黃仁勳的一名盟友表示，他們正在集結矽谷企業高階主管組成一個「戰情室」（war room），展開遊說，盼讓黃仁勳回鍋，並將設法爭取白宮支持。

國科會攜手科技社團NATEA-SV舉辦的美台高科技論壇在矽谷舉行，輝達副總裁塔拉（Deepu Talla）擔任主題演講嘉賓，延續黃仁勳先前提及的AI發展論述說明機器人技術前景。他也強調「輝達熱愛台灣」，重申台灣在輝達供應鏈的重要性。

馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索科技公司（SpaceX）成功完成史上首次太空船捕捉回收作業，星艦（Starship）太空船在軌道飛行一天後，安全返回發射台。