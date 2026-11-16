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AI股修正後亞洲投資怎布局？法人點名台韓半導體 印、菲也有新機會

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
AI相關股票重新評價，選股及多元布局更加重要。法人仍看好台股及韓股等AI重鎮，聚焦優質結構性成長科技股，但也發掘其他亞股的投資機會，包括中國大陸、印度及菲律賓等。本報系資料庫
AI相關股票重新評價，選股及多元布局更加重要。法人仍看好台股及韓股等AI重鎮，聚焦優質結構性成長科技股，但也發掘其他亞股的投資機會，包括中國大陸、印度及菲律賓等。本報系資料庫

AI相關股票重新評價，選股及多元布局更加重要。法人仍看好台股及韓股等AI重鎮，聚焦優質結構性成長科技股，但也發掘其他亞股的投資機會，包括中國大陸、印度及菲律賓等。

富蘭克林投顧表示，美國期中選舉對AI的主要影響，應是延後部分資料中心建設、提高供電與審批成本，並加速投資地點重新配置，但並未影響AI長期需求或大型雲端服務商的資本支出意願。

霸菱亞洲（不含中國）股票團隊主管林素亥（SooHai Lim）表示，霸菱對亞洲（不含日本）股市仍抱持正面看法，不過近期的修正也突顯個股精選、分散配置與評價紀律的重要。

林素亥指出，在美國期中選舉後，市場對資料中心興建受限及AI基礎建設投資步調的擔憂升溫，其中南韓與台灣因半導體供應鏈占比較高，對此尤為敏感。

後續觀察重點在於，政治上的承諾如何落實為具體政策、專案核准及客戶的支出決策。

在台股方面，林素亥表示，霸菱看好具備技術領先優勢、且難以取代的企業，特別是先進半導體製造及部分相關支援技術的業者。台積電最新財報及第4季財測顯示，先進製程需求仍強勁。不過，霸菱仍會審慎評估個別供應商受到建置延遲、客戶集中度及高成長預期的影響程度，並檢視財務體質是否穩健。

在南韓方面，林素亥認為，先進記憶體仍是重要的投資機會。SK海力士等長期供貨協議雖能提供支撐，但仍無法完全排除客戶需求、價格或未來新增供給變化所帶來的風險，霸菱會以獲利是否持續與現金創造能力等來評估股價。

至於其他市場，林素亥指出，近期資金輪動至中國大陸網路平台股，顯示投資人開始將目光放在AI硬體供應鏈以外的企業。另外，印度財報季表現不俗，菲律賓消費品牌股也有投資機會。不過，要形成持久的資金輪動，仍需要獲利兌現的佐證。

富蘭克林投顧指出，亞洲區域投資題材不僅限於科技。中國的反內捲政策、南韓的企業價值提升計畫、印度的人口結構優勢等，都可能成為全球景氣循環之外的報酬來源。

另外，AI紅利也有望由硬體供應鏈逐步擴散至軟體服務、金融、製造、醫療及消費等應用領域，帶來更多元的投資機會。

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