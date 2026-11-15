台股年底買盤有撐？金融業前九月買近千億 連四年賣股紀錄拚翻轉

台股強彈但在最後兩天連續留下上影線，中小型股中的強勢股表現亮眼；國際股市也同樣是反彈格局，科技股風險偏好快速回升但又遇到黃仁勳事件整體科技股跌宕起伏，法人表示，指數在月線、季線與半年線下方，月線與季線走勢向下正在形成壓力，均線排列仍未明朗，但是KD指標上已經交叉向上，在此位階很可能盤整，不過黃仁勳去職餘波盪漾，恐怕現階段仍屬跌深後的修復階段，尚未重回多頭結構。

2026-11-15 14:49