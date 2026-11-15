台股年底買盤有撐？金融業前九月買近千億 連四年賣股紀錄拚翻轉
台股年底還有金融業撐盤？據金管會數據推估，三業9月加碼台股807億元、連二月回補，前九月淨買961億元、創近年同期新高；但第四季行情震盪加劇，能否守住買盤，將決定今年是否終結連四年淨賣紀錄。
今年金融業買盤呈現前強後弱。首季大買台股1,831億元，第二季轉為減碼；第三季雖有8、9月連續回補，仍不敵7月逾2,200億元賣壓，整季續站賣方。
第四季台股多空交錯。10月大跌5.7%，11月又受美國AI投資疑慮、黃仁勳請辭事件衝擊；儘管國安基金啟動護盤、金管會祭出限空令，市場震盪仍未平息。
金融圈指出，第四季原本就須兼顧年底淨值與資本適足率，加上近期多空消息頻傳，金融業恐更趨觀望、縮小進出手筆，甚至逢高減碼降低曝險，買盤力道恐難重現上半年。
從9月三業操作看，券商加碼430億元，寫今年單月最大，占三業買盤逾半；壽險加碼365億元，買盤較8月減半，銀行則小買12億元、終止連三賣。
銀行圈指出，股息入袋後，繼續持股誘因減弱，業者傾向尋找高點調節，避免股價回落、處分損失侵蝕保留盈餘。即使9月轉買，仍以微調部位、控制曝險為主。
銀行帳面利益再創高。據金管會統計，9月底台股未實現利益達9,371億元、首度突破9,000億元，較去年同期近乎倍增；但10月股市回檔，也使帳面利益面臨回吐風險。
壽險9月連二月買股，力道卻放緩。壽險圈指出，AI大型權值股及分紅保單新資金仍帶動配置；另推估加碼海外股票424億元，台、美股合計估淨買789億元，顯示股票配置動能仍在。
壽險接軌IFRS 17後，帳列OCI股票的處分利得轉入保留盈餘，不直接挹注當期損益，操作更重視長期收益與資本配置。
若拉長至前九月，券商累計加碼1,306億元，超越銀行1,096億元、躍居三業之冠；壽險仍減碼1,442億元，但賣壓收斂，券商成為台股銀彈的重要支柱。
去年第四季金融三業曾大賣台股逾2,500億元。今年前三季雖累計淨買近千億元，但面對年底市場震盪與資本控管壓力，券商能否續買、銀行與壽險是否擴大調節，將決定全年買賣方向能否翻轉。
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