國安基金護盤加持 中小利基股升勢可期

輝達前執行長黃仁勳辭職，由財務長柯蕾絲（Colette Kress）出任代理執行長，董事會同步啟動接班人遴選， Kress熟悉財務承諾與投資人，有助輝達17日財報如期交付；此外，國安基金宣布9日起進場護盤，為史上第十度啟動，回顧近五次國安基金護盤期間，台股漲幅皆高達二位數以上，配合2027年第1季有CES、MWC展、普發現金等利多題材匯集，台股漲升行情可期，中小利基股反彈力道將更為強勁。

主動台新臺灣中小ETF（00416A）經理人沈建宏表示，台股此波大幅修正較接近「政治因素干擾加上融資籌碼鬆動」所引發的短線急跌，屬市場情緒與資金面壓力放大的結果，並非產業長期趨勢反轉。融資進一步出清後，則本波跌幅將逐步接近歷史多頭修正區間的平均水準，從過往經驗來看，當融資斷頭告一段落、籌碼轉趨乾淨後，台股將展開反彈格局。中長期來看，AI、半導體及高效能運算等成長主軸並未改變，台美股市在評價與籌碼經過修正後，仍可回到基本面主導。

沈建宏指出，過去20年經驗顯示，台股自11月至隔年第1季通常具備較高上漲機率，市場亦常提前反映隔年成長與題材想像。在本次系統性風險與籌碼修正過後，台股操作上仍應回到基本面與產業趨勢，採取擇優布局、選股不選市的策略。就產業趨勢分析，硬體與基礎建設的政策降溫，反而使產業鏈加速走向效能優化與軟體應用的商業化變現，整體科技與AI產業的擴張趨勢並未改變，當前評價面的修正，反而為長期核心資產創造了更具吸引力的佈局時點。

沈建宏表示，因AI長線需求不變，不至於改變大型雲端業者訂單策略，可能會調整地區或由建新廠改為擴大既有舊廠規模。分析師仍預估，2027年在AI需求強勁帶動下，台灣出口可望有雙位數成長，成為台股持續上攻的底氣。

統一投信投研團隊指出，近期台股跟隨美股，受到美國選後AI政策不確定性、AI產業消息面及股市籌碼面干擾，盤勢呈現劇烈波動，預計短線將持續震盪。但融資去化、恐慌性賣壓釋放後，走勢將回歸基本面。AI產業基本面仍穩健，受到政策影響，需求可能遞延，但並非消失。隨著大型雲端服務商表態願意吸收相關成本，政治疑慮有望逐步緩解。