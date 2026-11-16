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IFRS 18宣導會 周四登場
配合金管會推動我國於2028會計年度適用國際財務報導準則第18號「財務報表之表達與揭露」（IFRS 18），櫃買中心將與證交所、期交所及集保結算所，自11月19日起於新竹、高雄、台中及台北共同舉辦四場宣導會；櫃買中心舉辦IFRS 18相關宣導會已邁入第三年，今年將聚焦適用疑義與編製報表判斷，歡迎各界踴躍報名參加。
櫃買中心表示，金管會已於今年2月公告修正證券發行人財務報告編製準則，相關會計項目及代碼亦配合調整，企業可檢視現行編製作業及流程，尤其2028年度起各期財務報告須提供2027年比較期間資訊，公司宜及早評估相關會計項目對應、資料蒐集及報表編製方式的影響，並依實際需要進行調整。
本次宣導會首先由主管機關代表說明近期重要推動政策，接續由會計師事務所專家結合國際會計準則理事會（IASB）相關議事決議及2025年度IFRS問答集，深入探討IFRS 18實務適用疑義。
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