聽新聞
0:00 / 0:00

IFRS 18宣導會 周四登場

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

配合金管會推動我國於2028會計年度適用國際財務報導準則第18號「財務報表之表達與揭露」（IFRS 18），櫃買中心將與證交所期交所及集保結算所，自11月19日起於新竹、高雄、台中及台北共同舉辦四場宣導會；櫃買中心舉辦IFRS 18相關宣導會已邁入第三年，今年將聚焦適用疑義與編製報表判斷，歡迎各界踴躍報名參加。

櫃買中心表示，金管會已於今年2月公告修正證券發行人財務報告編製準則，相關會計項目及代碼亦配合調整，企業可檢視現行編製作業及流程，尤其2028年度起各期財務報告須提供2027年比較期間資訊，公司宜及早評估相關會計項目對應、資料蒐集及報表編製方式的影響，並依實際需要進行調整。

本次宣導會首先由主管機關代表說明近期重要推動政策，接續由會計師事務所專家結合國際會計準則理事會（IASB）相關議事決議及2025年度IFRS問答集，深入探討IFRS 18實務適用疑義。

期交所 櫃買中心 證交所

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

玉山金17日召開法說會 股利政策受關注

中市府推動特定工廠碳管理與智慧轉型　11/17起輔導說明會及三日實務課程接力登場

市場波動加劇 期交所：主動式ETF期貨提供新選擇

黃仁勳曾批接班人「只會看報表」！輝達代理CEO砍半AI融資承諾

相關新聞

櫃買擴大市場 實踐政策藍圖

論壇的首場綜合座談由金管會證券期貨局副局長黃仲豪主持，邀集產官學界專家以「台灣債市擴大關鍵策略：從政策藍圖到市場實踐」為題展開深度對談，與會專家為健全我國債券市場制度提出許多前瞻建議。

櫃買支持淨零 引入永續工具

面對全球淨零碳排趨勢，論壇壓軸的綜合座談聚焦「永續發展債券與轉型金融：引導資金支持淨零未來」，由櫃買中心總經理陳麗卿主持，引領產官界及國內外專家針對如何運用永續金融工具、建立資本市場信任展開精彩交流。

就市論勢／光通訊、 PCB 、金融 可留意

輝達創辦人黃仁勳婚外情事件衝擊擴大，對其他AI股變成「意外利多」。ASIC搶攻市場；超微被視為最大獲益者。由於輝達是龐大科技與半導體ETF的核心持股，目前處於ETF減碼中，耐心等待利空出盡或利空鈍化，和本益比幾倍無關。

一周盤前股市解析／科技龍頭防禦力強 分批低接

台股上周五（13日）在輝達執行長黃仁勳12日宣布請辭後，以跳空上漲628點開盤，震盪向上、大漲1,398點至最高44,489點，波動整理後漲勢逐漸收斂，終場上漲583點、以43,675點作收。市場法人指出，多頭力抗黑天鵝，短線操作宜鎖定業績成長股，避免過度追高。

IFRS 18宣導會 周四登場

配合金管會推動我國於2028會計年度適用國際財務報導準則第18號「財務報表之表達與揭露」（IFRS 18），櫃買中心將與證交所、期交所及集保結算所，自11月19日起於新竹、高雄、台中及台北共同舉辦四場宣導會；櫃買中心舉辦IFRS 18相關宣導會已邁入第三年，今年將聚焦適用疑義與編製報表判斷，歡迎各界踴躍報名參加。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。