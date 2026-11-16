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櫃買支持淨零 引入永續工具

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

面對全球淨零碳排趨勢，論壇壓軸的綜合座談聚焦「永續發展債券與轉型金融：引導資金支持淨零未來」，由櫃買中心總經理陳麗卿主持，引領產官界及國內外專家針對如何運用永續金融工具、建立資本市場信任展開精彩交流。

台北市財政局局長胡曉嵐指出，永續發展債券是驅動城市淨零轉型的戰略工具，不僅能有效優化財政結構，更能為低碳公共建設提供穩定的長期後盾。台灣高鐵副總經理王惟仁則分享高鐵發行可持續發展債券及社會責任債券之實務經驗，強調透過內控機制將工程專業數據轉化為市場理解的ESG語言，能將社會責任實質轉化為企業營運競爭力。東方匯理銀行董事總經理Antoine Rose則帶來國際實務視野，解析金融機構如何協助發行人籌備發行永續發展債券，並在全球資本市場中精準媒合核心投資人。勤業眾信會計師陳盈州從外部評估與確信實務切入，建議企業提早建立具備可追蹤與驗證的資料內控基礎，並借重第三方確信賦予相關資訊「獨立性與可信度」。

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