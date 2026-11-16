櫃買擴大市場 實踐政策藍圖

論壇的首場綜合座談由金管會證券期貨局副局長黃仲豪主持，邀集產官學界專家以「台灣債市擴大關鍵策略：從政策藍圖到市場實踐」為題展開深度對談，與會專家為健全我國債券市場制度提出許多前瞻建議。

高雄市財政局局長李瓊慧從財政實務出發，分享地方政府運用債券籌資相較於其他財政工具的獨特優勢，並表示擴大債市規模對於推動地方重大公共建設與城市永續發展具有實質助益，同時針對精進公部門發行機制提出建議。台科大財金所教授謝劍平則結合學理與市場實務視角，精闢剖析如何藉由進一步引進多元化商品，厚植亞洲資產管理中心之發展基礎。

此外，法國巴黎銀行台北分行執行董事劉詩元與理律法律事務所律師宋天祥則分別從國際金融機構與法律實務層面切入。兩位專家針對優化我國市場制度、提升商品多元化及強化台灣債券市場之國際競爭力，提出具體的前瞻建議。此次座談成功匯聚產官學專家智慧，為台灣債市的規模化與國際化奠定堅實路徑。