一周盤前股市解析／科技龍頭防禦力強 分批低接

台股上周五（13日）在輝達執行長黃仁勳12日宣布請辭後，以跳空上漲628點開盤，震盪向上、大漲1,398點至最高44,489點，波動整理後漲勢逐漸收斂，終場上漲583點、以43,675點作收。市場法人指出，多頭力抗黑天鵝，短線操作宜鎖定業績成長股，避免過度追高。

統一投顧協理陳晏平表示，台股目前短線技術指標尚未見轉弱，配合選舉前國安基金積極護盤，大盤仍具延續反彈契機，預期台股在月線上下震盪。操作建議切忌追高，逢非基本面的情緒性拉回時，分批低接，以優先分批布局科技龍頭，搭配防禦型股及高股息類股多元配置。

台新投顧協理范婉瑜指出，黃仁勳宣布辭去輝達總裁、執行長及董事職務，財務長出任臨時執行長後，美國司法部對輝達展開反壟斷調查。據報導，多項調查可能牽連輝達，但多頭力道仍強，目前月線與季線位於44,600~46,200點區間，為本波反彈主要壓力區。

籌碼方面，待外資轉為持續買超後，方有利於台股攻克上方壓力區、並重返多頭格局，觀盤重點為輝達供應鏈、企業財報法說、貨幣政策、美國政策變動。

第一金投顧協理黃奕銓認為，AI基礎建設需求及CSP資本支出成長趨勢未變，但輝達相關消息的不確定性尚待釐清。優先關注具基本面、訂單能見度及獲利成長支撐的AI供應鏈、重電與電力設備族群。