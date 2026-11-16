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就市論勢／光通訊、 PCB 、金融 可留意

經濟日報／ 曾炎裕（群益投顧副總裁）

盤勢分析

輝達創辦人黃仁勳婚外情事件衝擊擴大，對其他AI股變成「意外利多」。ASIC搶攻市場；超微被視為最大獲益者。由於輝達是龐大科技與半導體ETF的核心持股，目前處於ETF減碼中，耐心等待利空出盡或利空鈍化，和本益比幾倍無關。

目前AI投資觀點出現相互對抗現象：保守派認為民主黨掌握國會後將全面壓制AI發展，延遲AI資料中心興建，AI面臨去槓桿風險，AI供應鏈六至九個月後會感受景氣反轉；樂觀派認為AI需求強勁訂單接不完，今、明年獲利展望樂觀，股價下跌就是「黃金坑」。

投資建議

國安基金在指數自高點大跌12,000點後宣布進場時機精準，掌握技術面反彈機率增加，而主要目的讓市場恢復理性，防止流動性失序與恐慌性踩踏，進場後跌幅最深的個股反彈力量最強，未來行情取決於美股科技股走勢、外資進出，以及企業盈餘預期成長力。

另外，美伊戰爭風險溢價降低、油價開始下跌也是正面因素。

短線注意AI供應鏈反彈契機、光通訊、ASIC、PCB、台積電（2330）供應鏈，以及金融股。

PCB 光通訊 黃仁勳 超微

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