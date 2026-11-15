AI相關股票重新評價 台韓仍看好、其他亞股也有投資機會

AI相關股票重新評價，台韓前景仍看多，其他亞股也出現投資機會。霸菱亞洲（不含中國）股票團隊主管林素亥（SooHai Lim）表示，對亞洲（不含日本）股市仍抱持正面看法，不過近期的修正也凸顯個股精選、分散配置與評價紀律的重要性。

林素亥指出，在美國期中選舉後，市場對資料中心興建受限及 AI 基礎建設投資步調的擔憂升溫，其中南韓與台灣因半導體供應鏈占比較高，對此尤為敏感。後續觀察重點在於，政治上的承諾如何落實為具體政策、專案核准及客戶的支出決策。

關於台灣市場，林素亥表示，霸菱看好具備技術領先優勢、且難以取代的企業，特別是先進半導體製造及部分相關支援技術的業者。台積電最新財報及第4季財測顯示，先進製程需求依然強勁。即便如此，霸菱仍會審慎評估個別供應商受到建置延遲、客戶集中度及高成長預期的影響程度，並檢視財務體質是否穩健。

在南韓方面，林素亥認為，先進記憶體仍是重要的投資機會。SK海力士揭露的長期供貨協議，涵蓋2027-2028年逾半數的產能，提高需求的能見度。不過，這類協議雖能提供支撐，但仍無法完全排除客戶需求、價格或未來新增供給變化所帶來的風險，霸菱會以獲利是否持續與現金創造能力評估股價。

對於中國大陸市場，林素亥認為這是另一個機會來源。近期資金輪動至網路平台股，顯示投資人開始將目光放在AI硬體供應鏈以外的企業。霸菱偏好能將創新轉化為更強的變現能力、生產力與現金創造力，且資本配置紀律嚴謹的精選企業。

至於其他市場，林素亥表示，印度財報季表現不俗，重獲外資青睞；菲律賓股市則隨油價拉回而反彈，可注意被市場忽略的消費品牌。不過，要形成持久的資金輪動，仍需要投資人持續關注及獲利兌現的佐證。