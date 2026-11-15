台股仍屬跌深修復階段 法人：黃仁勳去職餘波蕩漾

台股強彈但在最後兩天連續留下上影線，中小型股中的強勢股表現亮眼；國際股市也同樣是反彈格局，科技股風險偏好快速回升但又遇到黃仁勳事件整體科技股跌宕起伏，法人表示，指數在月線、季線與半年線下方，月線與季線走勢向下正在形成壓力，均線排列仍未明朗，但是KD指標上已經交叉向上，在此位階很可能盤整，不過黃仁勳去職餘波盪漾，恐怕現階段仍屬跌深後的修復階段，尚未重回多頭結構。

野村投信指出，黃仁勳對技術創新與規格升級影響深遠，離任帶來的風險溢價上升，可能沿半導體、先進封裝，傳導至AI伺服器、散熱與電源族群，牽動台股權值股及投資情緒。不過，台灣完整供應鏈在先進製程、量產與系統整合上的優勢，難因單一企業人事異動而被取代。短期可觀察晶圓代工龍頭、先進封裝與AI伺服器族群是否同步波動，並對照訂單與出貨，辨別股價反應與基本面的差異。

從美股反應來看，部分競爭晶片股走強，顯示市場重新評估競爭格局；美債殖利率攀升與油價上漲引發的通膨疑慮，也加重科技股估值壓力。黃仁勳過往曾遊說美國政府放寬對中國晶片出口限制，後續美中科技政策值得關注。若科技限制擴大，促使業者分散零組件採購，具備替代技術與海外產能的台廠有望爭取轉單。

展望未來，野村投信表示，後續應追蹤新執行長人選、CUDA生態系、產品路線圖及客戶信心。輝達將於美國時間11月17日公布第三季財報，資料中心營收、毛利率、產品供應、訂單與管理層指引，均為觀察重點。若AI硬體升級或資料中心建置節奏放緩，短期可能遞延供應鏈營收，但也可能讓大型雲端服務供應商（CSP）有時間消化既有投資，減輕現金流壓力，判斷AI景氣仍須觀察CSP資本支出計畫與輝達訂單有無下修，不宜將短期股價修正直接視為需求衰退。投資人可依風險承受度，以定期定額維持布局紀律，並持續檢視基本面與配置比重。

永豐投顧指出，本周在月線到周線附近區間震盪，若是跌破周線則可能向下做第二隻腳，因此需控管槓桿部位以現貨作布局，指數區間看42000點至45000點。