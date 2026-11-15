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黃仁勳去職後首場輝達財報說明會 法人看AI展望牽動台股

中央社／ 台北15日電

台股上周強勁彈升3973.48點，收在43675.12點。法人表示，輝達即將於美國時間11月17日公布財報，並召開前執行長黃仁勳離任後首場財報說明會，是本周市場的重頭戲，臨時執行長克瑞斯（Colette Kress）對於未來展望是市場關注焦點。

黃仁勳閃辭輝達執行長，持續引發各界熱烈討論，並影響人工智慧（AI）族群股價表現，上周五科技股賣壓仍重，美國股市多數收跌。道瓊工業指數上漲50.46點，漲幅0.1%；標準普爾500指數下跌30.73點，跌幅0.4%；那斯達克指數下跌229.82點，跌幅0.91%；費城半導體指數下跌360.35點，跌幅3.43%。

輝達（NVIDIA）下跌3.34美元，跌幅約2.01%，收在162.85美元；超微（AMD）下挫51.24美元，跌幅達8.75%，收在534.06美元。台積電美國存託憑證（ADR）下跌6.76美元，跌幅約1.67%。台指期夜盤下跌133點。

資深分析師王兆立表示，國安基金11月6日宣布護盤，有助提振市場信心；不過，台股上檔面臨45441點半年線和46215點季線壓力，短期可能趨於震盪。

王兆立說，輝達即將公布財報，將是牽動全球股市後續走向的一大關鍵。預期輝達應可持續繳出漂亮的成績單，不過，克瑞斯對於未來展望是市場關注的焦點。

王兆立指出，黃仁勳是輝達的靈魂人物，也是全球AI產業的關鍵推手，輝達過去在黃仁勳領導下，產品快速迭代，並透過投資和提供融資，強化生態系，未來輝達產品藍圖和投資策略等，是否隨著黃仁勳去職有所轉變，備受矚目。

王兆立表示，AI產業在少了最佳推銷員後，黃仁勳溢價紅利是否隨著消退，市場願意給予AI族群的本益比是否會有修正，值得追蹤觀察。美國AI公司Anthropic即將掛牌上市，上市行情表現也是市場關注重點。

黃仁勳 輝達 財報

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