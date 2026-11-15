投信連24買 高勝率股出列！聯發科、日月光等可伺機布局

台股近來震盪加劇，投信卻逆勢連24個交易日買超，進一步觀察這段期間籌碼動向，台積電（2330）、聯發科（2454）、日月光（3711）等14檔個股不僅獲投信大舉敲進，更有外資券商喊買，「土洋法人點將股」將在盤面持續聚光。

黃仁勳請辭輝達執行長，市場重新審視AI算力產業版圖。投顧法人分析，黃仁勳過去主導輝達GPU及AI伺服器維持每年一代的快速迭代，帶動PCB、銅箔基板（CCL）、連接器、電源等零組件規格不斷升級。

目前看來2027年上半年以前訂單大致底定，基本面暫不受影響，但若輝達新團隊延長各平台生命周期，或對新規格導入採取較審慎態度，2028年後新世代機櫃的規格升級幅度，必須密切觀察。

隨輝達的營運出現不確定因素，法人推測部分訂單可能轉向超微、特殊應用晶片（ASIC）等陣營。以台積電為例，也可望受惠ASIC需求放量，帶動先進製程客戶組合更加多元，降低對單一客戶的依賴，進一步強化議價能力。

早在輝達風暴之前，台股自10月中旬便出現震盪修正，但投信自10月8日起連續24個交易日買超，對台股不離不棄，累計買超金額達4,656.2億元。進一步觀察，這段期間獲投信買超逾7,000張，且近月獲外資券商給予「買進」或「優於大盤」評等的個股，包括南亞（1303）、台積電、日月光投控、頎邦（6147）、金像電（2368）、緯創（3231）、臻鼎-KY（4958）、廣達（2382）、鴻海（2317）、欣興（3037）、聯發科、欣銓（3264）、奇鋐（3017）、南電（8046）等。

投信近期布局重心仍放在AI相關供應鏈，涵蓋晶圓代工、IC設計、封裝測試、載板、PCB等次產業。而外資券商也不約而同繼續看好這些產業。

美銀給予台積電目標價3,260元、欣興1,650元；高盛看好聯發科、南電，目標價分別為7,100元、2,700元；大和資本則給予日月光投控710元、欣銓395元，野村給予頎邦270元。

高盛將聯發科目標價由7,000元升至7,100元、主因看好其受惠AI ASIC專案貢獻，且在高速傳輸介面（SerDes IP）與先進封裝領域的技術優勢，目前448G SerDes IP正與關鍵客戶進行量測與驗證中，後市可期。