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黃仁勳離任後衝擊浮現？法人：伺服器供應鏈短期免驚、長期迎規格考驗

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
黃仁勳辭任輝達（NVIDIA）執行長。路透社
黃仁勳辭任輝達（NVIDIA）執行長。路透社

黃仁勳辭任輝達NVIDIA）執行長後，由財務長柯蕾特．克瑞斯（Colette Kress）暫代，市場關注輝達未來產品策略及伺服器供應鏈動向。

法人分析，過去黃仁勳主導輝達GPU及AI伺服器維持每年一代、規格大幅升級的產品迭代節奏，帶動供應鏈持續受惠。不過，隨著管理團隊更迭，未來平台更新速度及規格升級幅度恐出現變數。

短期來看，由於相關零組件驗證已告一段落，供應商也陸續出貨，預期2027年上半年以前的訂單大致底定，對供應鏈基本面影響有限。

不過，法人認為，中長期仍須留意新管理團隊是否延長各平台產品生命周期，或對新規格導入採取更審慎的態度。過去輝達快速推進伺服器世代更新，帶動PCB、銅箔基板（CCL）、連接器及電源等零組件規格與單價同步提升，2028年後新世代機櫃的規格升級幅度及導入意願，將成為觀察重點。若平台升級步調放緩，仰賴新規格帶動平均售價（ASP）成長的供應商，營收與獲利成長恐面臨考驗。

另一方面，法人指出，雲端服務供應商（CSP）持續加大特殊應用晶片（ASIC）投入，預期ASIC在新增算力部署中的占比將逐步提升。相較輝達對零組件採購價格具有較高掌控力，CSP專案的報價條件對供應商相對有利，因此ASIC業務比重較高的台廠可望受惠。

其中，聯發科（2454）、世芯-KY（3661）及創意（3443）可望受惠於ASIC設計案增加；奇鋐（3017）、金像電（2368）、台光電（2383）及欣興（3037）等零組件廠，則有望隨CSP擴大ASIC部署，提高相關業務營收占比。台積電（2330）也可望受惠於ASIC需求放量，帶動先進製程客戶組合更加多元，降低單一客戶依賴度，進一步強化議價能力。

短期內，對輝達新規格導入依賴度高、且輝達營收占比較高的供應商，可能面臨較大衝擊；長期來看，隨著ASIC在AI算力市場的地位提升，ASIC營收比重較高的供應鏈將更具成長機會。此外，若美國進一步強化「非紅供應鏈」監管，長期也有利於台廠爭取更多供應鏈出貨份額。

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