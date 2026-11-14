台股周線翻紅、行情進入下半場 法人揭下一波選股攻略

回顧近期盤勢，受到國際情勢與產業消息影響，壓抑部分新型雲端服務商概念股走勢。與此同時，美國10年期公債殖利率重返5%，美元指數也因大環境不確定性再度走升，科技主題與相關市場明顯承壓。台股13日早盤由權值股領軍強攻，且在ASIC族群整齊強攻、金控、玻陶及塑膠股明顯助攻，加上主要AI權值股撐盤下，周線翻紅。

安聯台灣大壩基金暨安聯台灣科技基金經理人蕭惠中表示，升息預期與美國期中選舉擾亂全球投資人信心，十年期公債殖利率走勢異常，市場擔心資金重新配置。台股今年漲幅在全球主要股市中相對突出，短線主要受到市場信心面影響。不過，AI、雲端伺服器、高速傳輸與規格升級的長期成長趨勢未變，企業獲利動能仍是支撐台股的核心。

面對近期市場的波動，蕭惠中表示，近期利率維持高檔，AI融資疑慮引發回檔，不過這波修正幅度應已接近合理區間。有機會打底止穩。評價面上，台股本益比約19.75倍，接近歷史平均的18.7倍。本淨比約3.4倍，位於10年平均之上兩個標準差。展望後市，評價仍在合理區間，後續重點應放獲利能否成長，選股也將比以往更重要。

在產業面，蕭惠中表示，資本支出方面，2026年五大雲端服務業者資本支出合計約8,050億美元。2027年預估上修至約1.1兆美元，較2026年再成長39.8%，未見下修。

中長期而言，水冷散熱後市展望佳，2027年可望成為水冷元年。Agentic AI的發展也使CPU的重要性提升，光通訊（CPO）則從概念走向實際導入。布局上，看好電子族群，包括AI伺服器、半導體供應鏈與半導體製程相關，以及缺貨的原物料。傳產則偏好特化與健康類股。

安聯台灣高息成長主動式ETF（00984A）經理人廖本隆表示，面對部分成長產業前期漲幅已大、評價同步墊高，預期後續市場與產業表現分化將更加明顯，個股篩選及多元化配置的重要性也將進一步提升。

在產業配置方面，廖本隆指出，目前投資組合以金融控股為最大產業配置，藉此提升持股多元性，並掌握市場資金輪動機會；成長布局則廣泛涵蓋半導體晶圓代工、先進封裝、記憶體、IC設計、半導體設備、PCB、工業電腦及散熱等科技供應鏈，持續掌握AI與高效能運算需求成長所帶動的結構性投資機會。

另一方面，安聯台灣主動式ETF（00993A）經理人郭勁甫表示，聯準會利率政策、美國長債殖利率及地緣政治對油價與通膨的影響，仍是後市主要變數。隨市場進入高利率、高評價與高波動並存的環境，企業獲利成長將成為股價能否延續的重要驗證，預期資金將更聚焦於營收及EPS成長能見度較高的AI相關企業，台股行情也將由全面齊漲逐步轉向產業與個股分化，故多策略將有助於掌握市場輪動。