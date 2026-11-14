黃仁勳辭職震撼市場 2026 Yahoo財經高峰會解析AI投資與產業新局

2026 Yahoo財經高峰會（Yahoo Finance Invest）於美東時間11月12日在紐約盛大登場，帶領市場探討未來AI、科技投資熱潮與產業發展趨勢。開場之際，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳宣布辭職，成為全球即時焦點，也在會中引起討論。

2026年 Yahoo財經高峰會（Yahoo Finance Invest）以「Investing and Innovating WithoutLimits」為主題，邀集科技、金融與消費產業領袖，包含AMD（超微）、英特爾（Intel）、高通（Qualcomm）、方舟投資、DoubleLine、幣安（Binance）及Decagon等，從人工智慧、半導體競爭、金融資安與企業AI應用，提供難得的第一手觀察，並解析全球經濟快速變動下，投資人應關注的風險與新機會。

另一方面，星巴克（Starbucks）與多鄰國（Duolingo）分別從產品研發、午後商機及品牌經營角度，分享企業如何運用AI與創新深入消費市場，創造新的成長動能。

AMD董事長暨執行長蘇姿丰表示，科技業的重要決策通常需要三至五年才能看見成果，AMD過去十年持續對高效能運算下重大押注。她更將AI形容為職業生涯、甚至過去50年來最重要的技術，有機會全面提升人類的能力與生產力。

英特爾執行長陳立武認為，AI是不可逆的長期趨勢，但市場成長過快，適度拉回反而有利於產業發展。面對記憶體、電力、資安及資金等多重瓶頸，他提醒AI投資與實際營收之間仍有落差，投資人必須保持紀律與耐心。

黃仁勳辭職AI浪潮會降溫？木頭姐：「不會停，還有馬斯克」

方舟投資執行長暨投資長Cathie Wood表示，黃仁勳確實是輝達與AI革命的重要推手，但AI發展並不依賴單一領導人。馬斯克、OpenAI及Anthropic等力量仍持續推進，產業的長期成長動能不會因為黃仁勳辭職而停下腳步。

Kelly Intelligence創辦人Kevin Kelly表示，黃仁勳請辭後，輝達股價跌幅由超過10%收斂，衝擊小於預期；接下來投資人將關注領導層能否維持穩定、既有營運計畫是否延續，以及公司如何履行先前的合作與投資承諾。

幣安（Binance）創辦人趙長鵬（CZ）指出，AI大幅提升駭客分析程式碼及搜尋漏洞的能力，金融機構的防禦速度卻尚未跟上。攻擊者只需找到一處缺口，防守方卻得補上所有漏洞；產業必須投入更多時間與資源，建立相應的AI防禦能力。

高通執行長Cristiano Amon表示，SpaceX正建置全美5G地面網路，高通將提供無線電單元晶片、加速卡及底層軟體。SpaceX從星鏈延伸至地面電信網路是自然發展，也將為全球電信產業帶來更多創新機會。

DoubleLine創辦人Jeffrey Gundlach認為，市場重挫較像高槓桿部位遭到強制平倉，後續可能還有更多損害浮現，並建議配置30%股票，同時表示要等到標普500指數本益比降至15倍以下，才會重新對股市產生興趣。

Decagon共同創辦人暨執行長Jesse Zhang表示，即使少了黃仁勳的倡議，開放權重AI的發展也不會停下來。企業可以採用規模較小、針對特定任務客製化的模型，取得成本更低、反應更快，甚至表現更好的效果。

星巴克執行長Brian Niccol揭露公司的午後成長策略，計劃透過冷飲、茶飲、小份量餐點及機能性成分，搶攻下午2點至5點的消費需求。他並證實，加入蛋白質與膠原蛋白的新品平台已在開發中。

多鄰國共同創辦人暨執行長Luis von Ahn表示，團隊原本只是希望透過吉祥物激勵使用者學習，未料略帶「罪惡感」的催課通知，意外在網路上掀起迷因熱潮，也讓綠色貓頭鷹成為吸引用戶持續回流的重要品牌角色。