快訊

歸隊？傳彰化縣長王惠美將現身輔選魏平政 鄭麗文4字回應

黃仁勳下台才1天…矽谷已看好東山再起 但難重拾華府影響力

不畏風雨！蔣萬安「安心大遊行」剛出發就擠爆 破萬人潮一波波超壯觀

聽新聞
0:00 / 0:00

群益金鼎證券推「數位鷹學院」串聯數位服務與實體講座

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
群益金鼎證券數位業務處近期舉辦實體投資講座，民眾踴躍參與。(群益金鼎證券/提供)
群益金鼎證券數位業務處近期舉辦實體投資講座，民眾踴躍參與。(群益金鼎證券/提供)

股市投資除了關注股價漲跌，市場資金流向及交易籌碼變化，也是投資人觀察行情的重要參考。為提供投資人更多元的金融知識與交流管道，群益金鼎證券數位業務處於2026年9月1日正式成立「數位鷹學院」，整合數位內容與實體活動，持續推廣投資理財知識。11月21日14時至17時舉辦「抓住主力足跡，從關鍵分點掌握籌碼分析實戰技巧」免費實體講座，邀請財經作家、專職投資人「權證小哥」主講。這次講座採預先報名制，限額300名。

面對市場資訊快速變動，除了股價表現，投資人也關注市場資金流向。權證小哥將以股票籌碼、券商分點及權證資金為切入點，分享市場資訊的觀察邏輯與判讀方式，協助投資人建立分析觀念，同時認識相關資料的運用限制與投資風險。

群益金鼎證券「數位鷹學院」，提供多場次的理財講座，今年已舉辦七場實體講座，涵蓋量化分析、市場觀察、ETF、資產配置、財稅實務及退休規劃等多元主題，每場吸引近百人參與，顯示投資人對投資理財知識及市場趨勢的高度關注。除投資理財講座外，透過跨界合作舉辦多元活動，拓展品牌與不同族群的接觸機會。今年8月與京站時尚廣場、東東玩具城合作舉辦「群益老鷹盃戰鬥陀螺大賽」，吸引近百人參與；另與科技品牌Motorola合作，結合產品展示、現場體驗及抽獎互動，豐富講座活動內容，展現金融服務結合生活、娛樂與科技的多元可能。

群益金鼎證券數位業務處持續運用多元數位管道，Facebook、Instagram、Threads及YouTube「群益FUN鬆理財」分享投資知識與活動訊息；同時也透過LINE官方帳號「群益數位鷹」（ID：@u8888）整合活動報名、客戶諮詢及後續聯繫服務，串聯線上資訊傳遞與實體活動參與。

群益金鼎證券表示，旗下數位業務處將持續串聯數位內容、實體講座及專人服務。11月26日亦將邀請專長財稅實務、退休規劃及資產傳承的朱家棟老師接力開講，更多講座資訊及報名方式，可至LINE官方帳號「群益數位鷹」或群益數位鷹Facebook、Instagram查詢。

群益 講座 數位

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

群益證打造「蒔光複利所」讓理財與永續走入全民生活

群益期貨擴大海外期權布局！CME 股指等商品全新上線

看穩定幣機會與挑戰 公股銀盤點3大客群差異化需求

兆豐證券、天下文化邀羅格夫來台 剖析美元變局與台灣機會

相關新聞

台股外資轉買！結束連11賣 多頭戰黑天鵝

台股昨（13）日擺脫輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳閃辭執行長陰霾，在外資終結連11日賣超、反手回補288.3億元助攻，及電子權值股、大型金控出面表態下，緩解周末效應及停利賣壓，終場上漲583點收43,675點，上演多頭力抗黑天鵝戲碼。

金控報喜 十家前十月大賺3,917億元、年增45%

上市金控10月獲利陸續出爐，截至昨（13）日已有十家金控公告獲利，合計10月稅後純益243.3億元，累計前十月稅後純益3,917.8億元、年增45.6%。台新新光金、兆豐金、凱基金、合庫金同步揭曉，每股稅後純益（EPS）分別為2.67元、2.31元、2.29元以及1.32元。

生技業獲利靚 八業者前三季賺逾一股本

國內生醫族群陸續公布今年前三季財報，截至昨（13）日為止，前三季大賺一個股本以上的公司共計八家，排名第一的隱形眼鏡大廠晶碩前三季每股純益（EPS）更達20.09元、大賺兩個股本；排名第二名的藥華藥前三季EPS也有18.43元的好表現。

黃仁勳請辭輝達執行長 金融業看未來股市走向

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳請辭，引發市場關注AI產業、供應鏈及股市後續變化。國泰世華銀行分析，黃仁勳離任短期不影響輝達營運及營收成長趨勢，公司即將公布第3季財報，彭博預估第3季營收可望達1,090億美元，年增約九成，公司的經營方向與腳步將影響股票估值下滑程度，但整體AI產業2027年仍將成長向上。

台股漲583點 力抗黃仁勳風暴

台股十三日擺脫黑色星期五魔咒，不僅擺脫輝達創辦人黃仁勳閃辭執行長陰霾，更上演多頭力抗黑天鵝戲碼，就連大賣台股十一日的外資，也反手回補二八八點三億元助攻，加上電子權值股、大型金控出面表態，台股昨日終場以上漲五八三點，歡喜收在四萬三六七五點。

興櫃一周回顧／創鉅材料漲逾四成 稱冠

台股跌深反彈，觀察本周367家興櫃股表現，同步呈現上漲家數多於下跌，平均上漲4.9%，其中創鉅材料（7918）以超過四成漲幅成為興櫃周漲幅王。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。