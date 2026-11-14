群益金鼎證券推「數位鷹學院」串聯數位服務與實體講座

股市投資除了關注股價漲跌，市場資金流向及交易籌碼變化，也是投資人觀察行情的重要參考。為提供投資人更多元的金融知識與交流管道，群益金鼎證券數位業務處於2026年9月1日正式成立「數位鷹學院」，整合數位內容與實體活動，持續推廣投資理財知識。11月21日14時至17時舉辦「抓住主力足跡，從關鍵分點掌握籌碼分析實戰技巧」免費實體講座，邀請財經作家、專職投資人「權證小哥」主講。這次講座採預先報名制，限額300名。

面對市場資訊快速變動，除了股價表現，投資人也關注市場資金流向。權證小哥將以股票籌碼、券商分點及權證資金為切入點，分享市場資訊的觀察邏輯與判讀方式，協助投資人建立分析觀念，同時認識相關資料的運用限制與投資風險。

群益金鼎證券「數位鷹學院」，提供多場次的理財講座，今年已舉辦七場實體講座，涵蓋量化分析、市場觀察、ETF、資產配置、財稅實務及退休規劃等多元主題，每場吸引近百人參與，顯示投資人對投資理財知識及市場趨勢的高度關注。除投資理財講座外，透過跨界合作舉辦多元活動，拓展品牌與不同族群的接觸機會。今年8月與京站時尚廣場、東東玩具城合作舉辦「群益老鷹盃戰鬥陀螺大賽」，吸引近百人參與；另與科技品牌Motorola合作，結合產品展示、現場體驗及抽獎互動，豐富講座活動內容，展現金融服務結合生活、娛樂與科技的多元可能。

群益金鼎證券數位業務處持續運用多元數位管道，Facebook、Instagram、Threads及YouTube「群益FUN鬆理財」分享投資知識與活動訊息；同時也透過LINE官方帳號「群益數位鷹」（ID：@u8888）整合活動報名、客戶諮詢及後續聯繫服務，串聯線上資訊傳遞與實體活動參與。

群益金鼎證券表示，旗下數位業務處將持續串聯數位內容、實體講座及專人服務。11月26日亦將邀請專長財稅實務、退休規劃及資產傳承的朱家棟老師接力開講，更多講座資訊及報名方式，可至LINE官方帳號「群益數位鷹」或群益數位鷹Facebook、Instagram查詢。