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黃仁勳請辭輝達執行長 金融業看未來股市走向

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳請辭，引發市場關注AI產業、供應鏈及股市後續變化。國泰世華銀行分析，黃仁勳離任短期不影響輝達營運及營收成長趨勢，公司即將公布第3季財報，彭博預估第3季營收可望達1,090億美元，年增約九成，公司的經營方向與腳步將影響股票估值下滑程度，但整體AI產業2027年仍將成長向上。

國泰世華銀行指出，黃仁勳離任後，中長期仍須觀察輝達經營策略及執行腳步是否出現變化，以及美國對科技業與中國大陸的監管壓力。輝達目前在GPU市場市占率約九成，客戶可能因此加快建立第二供應鏈，並提高採用ASIC自研晶片的意願；原本高度依賴輝達的供應鏈廠商，也可能面臨訂單重新分配的風險，且根據市場特性，各公司受影響程度不一，如散熱、載板等供應商較多、替代性較高的領域，未來訂單及營收波動可能較大。

中國信託證券投顧則指出，黃仁勳長期兼具技術領導、商業策略及大型CSP客戶關係維繫等角色，其離任可能促使客戶重新評估對輝達的依賴程度，加速既有的ASIC多元化布局，為相關業者帶來潛在機會。此外，AMD（超微）也可能藉由客戶分散GPU供應來源，爭取更多訂單。後續輝達估值仍須觀察接班安排、AI產業競爭對輝達GPU的依賴，以及AI資本支出風險。

在政經因素方面，國泰世華銀行分析，民主黨贏得期中選舉後，可能提高資料中心建置門檻，市場原先擔憂2028年部分建置計畫延後，但目前預期2027年建置進度不受影響。雖然隨著雲端服務供應商（CSP）資本支出成長放緩，AI半導體營收成長動能可能逐年遞減，但AI需求仍在成長，算力收入及AI應用有機會帶動下一波企業獲利，長期趨勢仍正向。

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