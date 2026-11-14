聽新聞
0:00 / 0:00

台股漲583點 力抗黃仁勳風暴

聯合報／ 記者盧宏奇／台北報導
台股昨不畏美股收黑及黃仁勳離開輝達的消息，大漲583點，外資也買超回補288億元。記者余承翰／攝影
台股昨不畏美股收黑及黃仁勳離開輝達的消息，大漲583點，外資也買超回補288億元。記者余承翰／攝影

台股十三日擺脫黑色星期五魔咒，不僅擺脫輝達創辦人黃仁勳閃辭執行長陰霾，更上演多頭力抗黑天鵝戲碼，就連大賣台股十一日的外資，也反手回補二八八點三億元助攻，加上電子權值股、大型金控出面表態，台股昨日終場以上漲五八三點，歡喜收在四萬三六七五點。

台股昨日收周線，受惠金管會史上最嚴禁空令、國安基金宣布進場護盤，市場信心獲得提振，台股籌碼良性換手後連日彈升，周線漲三九七三點、百分之十，改寫史上單周最大漲點，終止連四黑，不過，成交量縮至四點七兆元。

從資金面來看，三大法人同步買超四三九點六億元，其中，外資暌違十一日後再度見到買超，單日回補二八八點三億元，主要敲進聯發科聯電等電子股。

投信加碼九十五點三億元，連廿四買、累計買超四六五六點二億元；自營商由賣轉買超六十八點九億元，具短線轉折指標的自行買賣部位買超四十二點九億元；八大公股行庫逢高調節五十九點三億元，為日後低檔護盤儲備銀彈。

展望後市，綜合第一金投顧董事長黃詣庭、兆豐投顧董事長留政鈺、永豐投顧總經理黃柏棠等市場名師看法，隨輝達換帥不確定因素落地及外資賣壓竭盡，台股下周可望延續反彈走勢，偏向在四萬兩千五百點至季線四萬六千五百點區間震盪，建議拉回分批布局。

法人分析，短期利多包括國安基金積極護盤、選前政策偏多、投信延續買超慣性、融資有效清洗、上市櫃公司財報再創佳績，但仍應留意黃仁勳國會聽證、高評價人工智慧（ＡＩ）股籌碼鬆動、美元及美債殖利率走揚，下周應關注輝達財報、台指期結算、Anthropic掛牌等關鍵。

黃仁勳 台股 輝達 國安基金 金管會 聯發科 聯電 外資 婚外情

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

AI教父下台 法人喊短線壓力大…台股5萬點恐要等到明年

黃仁勳辭職衝擊美股、台股卻強彈逾千點！聯發科漲停 ASIC 刷一排紅燈

多頭力抗黑天鵝！台股漲583點收43,675點 聯發科領軍 ASIC 強攻

12檔中低價題材股逆勢揚 匯聚人氣

相關新聞

台股外資轉買！結束連11賣 多頭戰黑天鵝

台股昨（13）日擺脫輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳閃辭執行長陰霾，在外資終結連11日賣超、反手回補288.3億元助攻，及電子權值股、大型金控出面表態下，緩解周末效應及停利賣壓，終場上漲583點收43,675點，上演多頭力抗黑天鵝戲碼。

AI版圖洗牌？台灣供應鏈難被取代

輝達執行長黃仁勳陷入私人關係與公司治理爭議，他請辭執行長、總裁與董事等三職後，市場高度關注全球人工智慧（ＡＩ）晶片產業版圖可能的變化。法人評估，短期可能衝擊輝達的市場競爭力，超微、博通、谷歌等自行研發特殊應用晶片（ＡＳＩＣ）的企業相對受惠，而台積電及台灣ＡＩ供應鏈基本面受到的實質影響有限。

金控報喜 十家前十月大賺3,917億元、年增45%

上市金控10月獲利陸續出爐，截至昨（13）日已有十家金控公告獲利，合計10月稅後純益243.3億元，累計前十月稅後純益3,917.8億元、年增45.6%。台新新光金、兆豐金、凱基金、合庫金同步揭曉，每股稅後純益（EPS）分別為2.67元、2.31元、2.29元以及1.32元。

生技業獲利靚 八業者前三季賺逾一股本

國內生醫族群陸續公布今年前三季財報，截至昨（13）日為止，前三季大賺一個股本以上的公司共計八家，排名第一的隱形眼鏡大廠晶碩前三季每股純益（EPS）更達20.09元、大賺兩個股本；排名第二名的藥華藥前三季EPS也有18.43元的好表現。

台股漲583點 力抗黃仁勳風暴

台股十三日擺脫黑色星期五魔咒，不僅擺脫輝達創辦人黃仁勳閃辭執行長陰霾，更上演多頭力抗黑天鵝戲碼，就連大賣台股十一日的外資，也反手回補二八八點三億元助攻，加上電子權值股、大型金控出面表態，台股昨日終場以上漲五八三點，歡喜收在四萬三六七五點。

興櫃一周回顧／創鉅材料漲逾四成 稱冠

台股跌深反彈，觀察本周367家興櫃股表現，同步呈現上漲家數多於下跌，平均上漲4.9%，其中創鉅材料（7918）以超過四成漲幅成為興櫃周漲幅王。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。