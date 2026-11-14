台股漲583點 力抗黃仁勳風暴

台股十三日擺脫黑色星期五魔咒，不僅擺脫輝達創辦人黃仁勳閃辭執行長陰霾，更上演多頭力抗黑天鵝戲碼，就連大賣台股十一日的外資，也反手回補二八八點三億元助攻，加上電子權值股、大型金控出面表態，台股昨日終場以上漲五八三點，歡喜收在四萬三六七五點。

台股昨日收周線，受惠金管會史上最嚴禁空令、國安基金宣布進場護盤，市場信心獲得提振，台股籌碼良性換手後連日彈升，周線漲三九七三點、百分之十，改寫史上單周最大漲點，終止連四黑，不過，成交量縮至四點七兆元。

從資金面來看，三大法人同步買超四三九點六億元，其中，外資暌違十一日後再度見到買超，單日回補二八八點三億元，主要敲進聯發科、聯電等電子股。

投信加碼九十五點三億元，連廿四買、累計買超四六五六點二億元；自營商由賣轉買超六十八點九億元，具短線轉折指標的自行買賣部位買超四十二點九億元；八大公股行庫逢高調節五十九點三億元，為日後低檔護盤儲備銀彈。

展望後市，綜合第一金投顧董事長黃詣庭、兆豐投顧董事長留政鈺、永豐投顧總經理黃柏棠等市場名師看法，隨輝達換帥不確定因素落地及外資賣壓竭盡，台股下周可望延續反彈走勢，偏向在四萬兩千五百點至季線四萬六千五百點區間震盪，建議拉回分批布局。

法人分析，短期利多包括國安基金積極護盤、選前政策偏多、投信延續買超慣性、融資有效清洗、上市櫃公司財報再創佳績，但仍應留意黃仁勳國會聽證、高評價人工智慧（ＡＩ）股籌碼鬆動、美元及美債殖利率走揚，下周應關注輝達財報、台指期結算、Anthropic掛牌等關鍵。