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台股外資轉買！結束連11賣 多頭戰黑天鵝
台股昨（13）日擺脫輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳閃辭執行長陰霾，在外資終結連11日賣超、反手回補288.3億元助攻，及電子權值股、大型金控出面表態下，緩解周末效應及停利賣壓，終場上漲583點收43,675點，上演多頭力抗黑天鵝戲碼。
周線來看，受惠金管會祭出限空令、國安基金宣布進場護盤，市場信心獲得提振，台股籌碼良性換手後連日彈升，周線漲3,973點或10.0%，改寫史上單周最大漲點，終止連四黑，成交量縮至4.7兆元。
三大法人同步買超452.6億元，其中，外資睽違11日後再度見到買超，單日回補288.3億元，主要敲進聯發科、聯電、世芯-KY、金像電等，在28.1至90.9億元不等。外資在台指期留倉淨空單增加1,297口至100,870口，避險需求仍高。
投信加碼95.3億元，連24買、累計買超4,656.2億元；自營商由賣轉買超68.9億元，具短線轉折指標的自行買賣部位買超42.9億元；八大公股行庫逢高調節59.3億元，為日後低檔護盤儲備銀彈。
展望後市，綜合第一金投顧董事長黃詣庭、兆豐投顧董事長留政鈺、永豐投顧總經理黃柏棠等市場名師看法，隨輝達換帥不確定因素落地及外資賣壓竭盡，台股下周可望延續反彈走勢，偏向在42,500點至季線46,500點區間震盪，建議拉回分批布局。
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