生技業獲利靚 八業者前三季賺逾一股本

國內生醫族群陸續公布今年前三季財報，截至昨（13）日為止，前三季大賺一個股本以上的公司共計八家，排名第一的隱形眼鏡大廠晶碩（6491）前三季每股純益（EPS）更達20.09元、大賺兩個股本；排名第二名的藥華藥前三季EPS也有18.43元的好表現。

其餘六家前三季獲利交出好成績的還包括泰博18.06元、明基醫16.65元、視陽14.77元、雙美13.59元、望隼12.7元及霈方12.48元。八家公司中晶碩、視陽、望隼都是隱形眼鏡族群，泰博、明基醫、雙美三公司為醫材廠，藥華藥及霈方則分別在藥品、醫美領域獨佔鰲頭。

國內三大外銷導向的藥品公司中，今年前三季以藥華藥財報表現最佳，前三季稅後淨利76.02億元，年增113%，第3季稅後淨利29.2億元，年增98.4%，單季EPS達7.08元。

保瑞今年前三季稅後淨利11.9億元，前三季 EPS 9.37元，表現不如預期；第3季稅後淨利6.54億元，EPS 4.79元、季增9.9%。

保瑞強調，前三季CDMO累計新簽約金額因重磅客戶長約貢獻，來到史上最高的4.37億美元，同時也簽下許多臨床階段專案，部分合約供貨期間延伸至未來五年以上，強化中長期營運能見度。截至第3季底，未來12個月在手訂單達3.40億美元。

美時前三季稅後純益11.01億元，但受到業外收支對整體獲利造成明顯拖累，前三季EPS 4.18元，低於上半年4.65元，推算第3季單季每股淨損0.47元，意外由盈轉虧。