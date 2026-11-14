金控報喜 十家前十月大賺3,917億元、年增45%

上市金控10月獲利陸續出爐，截至昨（13）日已有十家金控公告獲利，合計10月稅後純益243.3億元，累計前十月稅後純益3,917.8億元、年增45.6%。台新新光金（2887）、兆豐金、凱基金、合庫金同步揭曉，每股稅後純益（EPS）分別為2.67元、2.31元、2.29元以及1.32元。

台新新光金昨日公告，10月自結稅後純益50.3億元，累計稅後純益為692億元，較去年同期成長141%，EPS為2.67元，創歷史新高。其中，台新銀行10月稅後純益26.1億元、累計稅後純益219.4億元；新光銀行累計稅後純益81.5億元，均創歷年同期新高。台新證券10月稅後純益1.3億元，累計稅後純益90.8億元（含元富證券1月1日至4月5日獲利），亦續創歷年同期新高。

金控10月獲利概況

新光人壽10月稅後純益20.5億元，累計稅後純益342.7億元。在CSM持續穩定釋放與經常性投資收益的雙重挹注下，營運績效維持穩健；另因應市場環境變化調整投資部位，並適時實現資本利得。公司表示，未來將持續提升經常性收益，並落實動態風險控管與最適化資產負債匹配。保險業務動能仍維持強勁，1至10月FYP達1,123.1億，年成長29%。

兆豐金10月自結稅後純益14.8億元，前10月累計稅後純益343.3億元，較去年同期成長12.8%，每股稅後盈餘（EPS）2.31元，累計獲利再創歷年同期新高，整體營運維持穩健成長態勢。

其中，兆豐銀行前十月稅後純益268.5億元、年增6.61%，為歷年同期新高，持續挹注集團最主要的獲利來源；兆豐證券前十月稅後純益43.6億元、年增131.4%，也創歷年同期新高，主要是因今年台股成交量能提升，融資及不限用途借貸餘額同步增加，帶動經紀手續費收入及利息收入分別成長103%及51%，另外，自營及承銷業務獲利也明顯提升。

凱基金10月單月稅後純益4.8億元，今年前十月累計稅後純益394.1億元，每股稅後盈餘（EPS）2.29元。其中，10月FVOCI股票處分利益約55.6億元，加計單月稅後純益，合計對保留盈餘貢獻60.4億元；前十月累計實現股票處分利益共602.5億元，加計稅後純益，合計對保留盈餘貢獻達996.6億元，為歷史同期新高。

合庫金10月稅後純益為16.8億元，累計前10月稅後純益219.2億元，續創歷年同期新高，EPS為1.32元。主要獲利來源子公司合庫銀行、合庫證券及合庫人壽，累計稅後純益亦皆創下歷年同期新高紀錄。