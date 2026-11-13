綠能廠財報出爐 聚恆前3季獲利年增近9倍、麗升轉盈

綠能業者第3季財報陸續出爐，營運表現冷熱互見。受惠案場工程完工與一次性收入挹注，聚恆科技前3季稅後淨利暴衝近9倍、麗升能源順利轉虧為盈；中美晶前3季稅後淨利達新台幣40.53億元，每股盈餘（EPS）6.60元；至於雲豹能源雖有子公司天能綠電創高撐腰，但整體前3季稅後淨損3.08億元，呈現由盈轉虧。

聚恆科技受惠於屏東水面型太陽能案完工、台南學甲升壓站工程進度，以及七股漁電共生修繕工程的一次性收入挹注，前3季累計合併營收達13.34億元，年增62.29%，已超越去年全年營收12.27億元；累計稅後淨利1.17億元，年增高達898.54%，每股盈餘（EPS）1.65元。第3季營收3.67億元、稅後淨利0.37億元，EPS0.49元。

聚恆科技董事長周恒豪表示，截至今年第3季，收費能源資產維運案件達149件、容量136MW，相較去年全年累計的134件、51MW，維運容量成長約167%；儲能業務方面，目前全台已有8處、海外帛琉1處儲能案場投入運轉，累計建置容量達40.8MW／144.6MWh。

聚恆科技昨天也透過新聞稿表示，正積極拓展工商業表後儲能市場，並攜手台灣印刷電路板大廠燿華電子，於昨天正式啟動宜蘭廠大型表後儲能建置工程。規劃建置 5.04MW／10.03MWh儲能系統，預計明年6月完工。

麗升能源今年前3季累計合併營收達6.06億元，較去年同期成長178.18%，累計稅後淨利1118萬元，由虧轉盈，EPS0.29元，順利轉虧為盈。

麗升董事長林麗珍表示，能源產業的長期價值，在於能否透過電力交易、資產經營與專業管理，持續創造穩定收益，會逐步由專案型經營模式，轉向以長期合約及發電資產為基礎的綠電平台。

雲豹能源公告第3季合併營收為16.89億元，年減11.38%，單季稅後淨損5593萬元，較去年同期的虧損減少約15.8%，每股虧損0.42元；前3季合併營收51.87億元，年減5.54%，前3季累計稅後淨損達3.08億元，由盈轉虧，每股虧損2.31元。

雲豹能源指出，前3季售電營收達27.82億元、年增60%，占整體營收5成4，為集團最大營收來源。

雲豹能源子公司天能綠電第3季稅後淨利4343萬元、年增138%，前3季累計稅後淨利9500萬元，年增92.4%，EPS達5.72元，稅後淨利及EPS創歷史同期新高。前3季合併營收已超越去年全年22.85億元，展現綠電交易規模持續放大的成長動能。

天能綠電表示，根據國內各大再生能源售電業月報統計，天能綠電今年1至9月累計綠電轉供量已達4.94億度，已超越2025全年近4.2億度。天能綠電總經理唐亞聖表示， 將進一步強化「綠電零售商」角色，整合不同再生能源來源，再依企業用電量、採購年期及減碳目標進行配置，協助企業更有效管理綠電需求。

中美晶日前公告，第3季營收208.79億元，年增9.4%，稅後淨利9.68億元，年減7.6%，EPS為1.58元。累計前3季營收613.8億元，年增4.6%，創歷史新高，前3季稅後淨利達40.53億元，年增62.03%，EPS為6.60元。

中美晶表示，董事會6日通過今年上半年度盈餘發放現金股利。今年上半年稅後每股盈餘5.02元，每股將配發2.8元現金股利，配發總金額為17.95億元，除息基準日為明年1月11日，股利發放日為明年1月29日。