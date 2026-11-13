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台股本週漲幅逾1成 上市公司總市值增近13兆元

中央社／ 台北13日電
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股本週反彈10.01%，根據台灣證券交易所統計，今天全體上市公司市值達新台幣143兆657.54億元，較上週增加12兆9818.55億元，增幅9.98%。

證交所今天公布集中市場週報，加權指數收在43675.12點，較上週的39701.64點上漲3973.48點，重返4萬點大關。台灣50指數本週上漲10.82%，寶島股價指數上漲10.17%。

產業別指數方面，玻璃陶瓷類指數本週上漲43.41%，漲幅最大；造紙類指數下跌1.66%，跌幅最大。未含金融類指數上漲10.42%，未含電子類指數上漲7.03%，未含金融電子類指數上漲7.66%。

本週集中市場總成交金額為4兆7933.77億元，其中全體上市股票成交金額為4兆3031.57億元。以產業成交金額來看，半導體類成交1兆5323.71億元居首，占全體上市股票成交金額35.61%；電子零組件類以1兆1126.38億元居次，占25.86%；光電類以2701.71億元居第3，占6.28%。

本週股票成交量週轉率為2.84%，產業前3名依序為玻璃陶瓷類38.05%、資訊服務類31.48%及光電類10.89%。

今年以來共208個交易日，集中市場累計成交金額為207兆9409.88億元，日均成交金額為9997.16億元，股票成交量週轉率為161.34%，日平均週轉率為0.78%。

上市公司 市值 漲幅

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