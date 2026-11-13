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凱基證券攜手櫃買中心 邀十家半導體與先進製造企業赴港展現台灣實力

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
凱基證券攜手櫃買中心於香港舉辦「2026 TPEx & KGI Taiwan Corporate Day」，由櫃買中心副總涂月憲（前排左四）、凱基證券國際業務部主管楊惠仁（前排右四）、資本市場部主管陳權澤（前排左二）與參加法說會公司代表合影。凱基證券／提供
凱基證券攜手櫃買中心於香港舉辦「2026 TPEx & KGI Taiwan Corporate Day」，由櫃買中心副總涂月憲（前排左四）、凱基證券國際業務部主管楊惠仁（前排右四）、資本市場部主管陳權澤（前排左二）與參加法說會公司代表合影。凱基證券／提供

面對全球供應鏈重組與AI浪潮的關鍵時刻，凱基證券11月13日再度攜手證券櫃檯買賣中心（TPEx），於香港共同舉辦「2026 TPEx & KGI Taiwan Corporate Day」。這次活動邀請十家台灣具代表性的科技企業親赴香港，透過一對一及小型團體會議，與來自全球的重量級機構投資人就產業趨勢、企業營運及未來發展策略進行深度交流，持續深化台灣資本市場與國際資金的鏈結。

這次論壇參與的10家企業涵蓋半導體及相關科技供應鏈，半導體上游及基礎設備部分包括提供廠務工程服務的聖暉*（5536）、半導體濕製程設備供應商弘塑（3131）、晶粒挑揀與封裝設備供應商均華（6640）、專注光與熱製程設備的志聖（2467），以及自動化與點膠設備供應商萬潤（6187）；半導體應用及關鍵材料領域方面，則涵蓋提供半導體測試介面與探針卡的精測、工業級記憶體與儲存及邊緣AI解決方案的宜鼎（5289）、高頻高速銅箔基板供應商台燿（6274），以及生產光通訊用化合物半導體磊晶片的聯亞（3081）與提供化合物半導體晶圓代工服務的穩懋（3105）。各公司皆由管理階層及投資人關係代表出席，分享經營方向與產業觀察，協助國際投資人了解企業的核心能力與長期布局。

凱基證券表示，隨著人工智慧應用發展，國際投資人對相關供應鏈的關注，亦延伸至企業的技術優勢、執行能力與成長品質，透過與管理團隊直接對話，投資人得以了解企業如何回應市場需求及配置資源，評估其長期競爭力；企業亦能掌握投資人的關注重點，提升溝通品質。此次活動透過香港的國際金融網絡，促進台灣企業與海外機構投資人的互動，並安排櫃買中心交流餐敘，延續企業與投資人的對話，為後續聯繫與長期互信奠定基礎。

凱基證券以客戶需求為出發點，結合研究洞察、機構法人服務與亞太區通路，協助國際投資人理解台灣企業的經營價值，也支持企業拓展海外投資人關係；透過專業服務與持續溝通，累積企業與投資人之間的信任，協助台灣優質企業持續提升國際資本市場能見度。

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