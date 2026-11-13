外資連11賣終於轉買 大買這檔電子權值股

台股13日不受輝達（NVIDIA）前執行長黃仁勳請辭影響，終場上漲583.25點，收在43,675.12點，漲幅1.35%，成交量9,162.55億元。外資今日終止連續11天賣超，轉買超288.37億元，除了買超主動ETF以外，個股買超最多的為聯電（2303），達4.2萬張，外資已連三天買超聯電，聯電今收101.5元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超288.37億元，投信買超82.37億元，自營商買超（合計）68.92億元，其中自營商（自行買賣）買超42.99億元，自營商（避險）買超25.94億元。

台股今日一度大漲近1,400點，但遇上月線反壓，漲幅縮小，不過外資睽違11個交易日連續賣超後，終於回頭買超，買超前十名包括主動統一升級50（00403A）、聯電、敬鵬（2355）、主動統一台股增長（00981A）、台新新光金（2887）、主動復華未來50（00991A）、元大金（2885）、凱基金（2883）、主動群益台灣強棒（00982A）、玉山金（2884）。

觀察買超前十名，共有四檔主動式ETF、兩檔電子股、四檔金融股，顯示外資攻守兼備，其中個股以聯電買超4.2萬張為最多，買超敬鵬逾3.4萬張。

聯電11月6日台股重挫之際一度摔破年線，不過隨即反彈收復年線，今收101.5元，小漲0.5%。雖然外資連買三天，但投信也大量減持聯電，今日賣超張數達2.2萬張，呈現土洋對作。

聯電10月營收251.97億元，月減0.6%、年增18.33%，創歷年單月次高，受惠成熟製程需求回溫，加上特殊製程、矽光子及先進封裝布局逐步發酵，第4季晶圓出貨估季增1%至3%，產能利用率維持九成以上，並看好在代工價格及產品組合改善之下，2027年平均售價年增約一成。