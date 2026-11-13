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外資買超288億 搶進ETF和金融股

中央社／ 台北13日電

台股今天震盪上漲583.25點，收在43675.12點，成交值新台幣9162.55億元。外資買超288.35億元，外資買超前10名以ETF金融股居多。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳辭去執行長等職務，台股今天以利空出盡反應，在電子、金融和傳統產業股上漲推升下展開反彈。

三大法人今天同步買超，外資及陸資買超288.36億元，自營商買超68.92億元，投信買超82.37億元；三大法人合計買超439.65億元。

據台灣證券交易所資料，外資買超前10名以ETF和金融股居多，有主動統一升級50（00403A）、主動統一台股增長（00981A）、主動復華未來50（00991A）、主動群益台灣強棒（00982A）、台新新光金、元大金、凱基金、玉山金。外資其餘買超前10名還有聯電及敬鵬。

外資賣超前10名有大成鋼、中鋼、復華富時不動產（00712）、凱基台灣TOP50（009816）、友達、台玻、仁寶、南亞、主動聯博全球非投（00984D）、英業達。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，黃仁勳辭去輝達執行長等職務，短期對於AI產業和台灣產業鏈影響應有限，市場也已反應，不過，台股後續應留意上檔均線反壓，短期可能趨於震盪。

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