微軟大當機、永豐銀遭駭…資安問題升級 資服股15檔噴漲停

這兩年來，外資在台指期一直站在空方。 我整理玩股網2024年12月5日到2026年11月10日、共467個交易日的資料，外資沒有任何一天是淨多單，空單最少的時候也有16,200口。 而且空單越抱越多。2026年5月之後明顯擴大，到11月10日來到103,473口，是這兩年最高的一天。 每次外資空單創新高，新聞標題就會出現「外資大舉放空」，散戶跟著緊張。 但同一段時間，加權指數從23,267.94點漲到42,711.92點，漲了8成多。 外資抱著空單兩年，指數卻大漲，問題出在只看外資一個數字。把三大法人「合計」起來，才看得出真正的方向。

2026-11-13 14:07