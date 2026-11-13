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微軟大當機、永豐銀遭駭…資安問題升級 資服股15檔噴漲停

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
駭客示意圖。圖／AI生成
駭客示意圖。圖／AI生成

微軟（Microsoft）的365、Outlook及Teams服務出現大規模當機，加上永豐銀近日遭駭事件，資安問題再度受到重視，資安股13日大漲，中華資安（7765）、安碁資訊（6690）、東捷資訊（6697）、藍新資訊（6938）、華經（2468）、資通（2471）等上市櫃約15檔都漲停

微軟出現大當機，上述服務約台灣時間13日凌晨2時前不久開始中斷，微軟表示，已採取步驟，防範更多伺服器受影響，也正努力讓受影響的伺服器恢復服務。

先前永豐銀爆發客戶帳戶異常轉帳，統計影響418人、共427筆，金額達4,176萬元，款項已全數返還。根據永豐銀說明，這次發生問題的新網銀交易系統軟體，僅永豐銀導入，其他金融機構並未使用。金管會已請董事長曹為實、總經理莊銘福說明，並要求12日前提交完整調查報告。

網路資安風險提升，帶動資安族群大漲，中華資安、伊雲谷（6689）、華經、資通、以及上櫃資服股多檔攻漲停，上櫃就有高達11檔衝上漲停板。金管會資服處長林裕泰說，近期國內外資安事件頻傳，金融業必須建立足夠的內部防禦能力，包括縮減遭駭風險、優先修補高風險漏洞、強化資安資源投入及導入防禦性AI，因應AI攻擊威脅。

資安股價最高的中華資安今日漲停至269.5元，中華資安10月營收1.91億元，月減6.6%，年增32%，今年前十月累計營收約19.34億元，年增19.8%；前三季稅後淨利3.56億元，年增12%，每股純益8.75元。

中華資安表示，隨著AI快速發展，企業對資安防護與風險管理的需求同步提升，成為推升營收成長的重要動能。前三季累計營收中，持續性營收8.38億元，年增8%，占整體營收近五成，包含SOC/MDR、DDoS、WAF防護及防駭守門員等訂閱型服務穩健增長。

永豐銀 漲停 微軟

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