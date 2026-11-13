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台股周漲10%！十大強勢股齊飆逾4成 漲幅王列注意股、PCB成焦點

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股經歷11月6日恐慌性殺盤後，本周展開強勁反彈，集中市場指數周漲3,973.48點、漲幅10.01%，終止連4周跌勢；櫃買指數更大漲12.63%，終止連5周收黑，漲幅超越集中市場，顯示中小型股反彈力道更為強勁。從周漲幅排行榜觀察，前十名個股全部大漲逾4成，由競國（6108）以52.42%奪冠，PCB、玻纖布及AI相關供應鏈成為本周資金關注焦點。

回顧本周行情，台股6日遭遇恐慌性賣壓，集中市場指數盤中最低下探37,837.05點，創意（3443）、川湖（2059）等高價股同步急殺。隨後國安基金宣示護盤，加上美股科技股回穩，台股9日至11日連續三個交易日強彈，累計反彈4,555點，重新站回44,000點之上。

不過，12日市場傳出輝達（NVIDIA）董事會將討論黃仁勳去留，引發市場對AI產業前景的不確定性，台股當天重挫1,165.28點。隨後黃仁勳請辭消息確認，美股四大指數全面收黑；但台股13日並未延續賣壓，早盤一度大漲近1,400點，終場上漲583.25點，收43,675.12點，成交值9,162.55億元。

值得注意的是，市場並未因輝達人事變動而全面撤出AI供應鏈，反而重新評估算力需求的多元發展機會，聯發科（2454）、創意、世芯-KY（3661）13日盤中同步攻上漲停，M31（6643）、智原（3035）等IC設計及矽智財股也同步走強，ASIC成為當日資金追逐焦點。

回到周漲幅前十名，PCB與電子材料是最具代表性的族群。競國周漲52.42%居冠，13日收41元、上漲4.33%；定穎投控（3715）周漲43.36%，收141.5元，當日則下跌1.39%。兩檔PCB股同步入榜，反映市場對電路板產業及AI伺服器相關供應鏈的關注。值得留意的是，競國12日因最近六個營業日累積收盤價漲幅達32.56%，以及單一券商凱基證券當日買進占比達39.95%，遭證交所列為注意股，當日本益比為12.97倍，短線漲幅與交易集中情況值得持續觀察。

台玻（1802）則是本周另一個資金焦點，周漲47.23%，13日收85.1元，成交量達44.1萬張、成交值372.46億元。隨著AI伺服器及高速運算對高階電子材料需求提升，玻纖布供應鏈受到市場關注，台玻的大量成交也凸顯資金對電子材料題材的高度興趣。

除了PCB與材料鏈，AI運算及半導體測試相關個股也有亮眼表現。精測（6510）聚焦半導體測試介面、麗臺（2465）布局GPU及AI運算設備，此外，萊德光電-KY（7717）、康全電訊（8089）、東捷資訊（6697）及高僑（6234）周漲幅也都超過4成，反映光電、網通及設備相關個股同步走強。

不過，周漲幅亮眼不代表短線買盤全面延續。13日大眾控（3701）、定穎投控及麗臺分別下跌1.44%、1.39%及1.22%，顯示經歷急漲後，部分強勢股已開始出現反壓。

整體而言，台股本周從恐慌性殺盤後快速修復，櫃買指數漲幅更超越集中市場，反映反彈行情已擴散至中小型股。資金布局進一步延伸至材料、電路板、半導體測試及其他電子產業環節。後續觀察重點在於，強勢股能否由題材與資金推動，進一步獲得營收、訂單及獲利成長支撐，讓這波跌深反彈轉化為更具持續性的基本面行情。

台股本周漲幅前十名個股。資料來源：玩股網
台股本周漲幅前十名個股。資料來源：玩股網

台股 PCB 漲幅

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