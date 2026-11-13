後黃仁勳時代…李鎮宇認為與輝達關聯性較高的個股 短期股價恐震盪整理

對於輝達的執行長黃仁勳辭職所產生的衝擊，台新投顧副董事長李鎭宇認為，由於所有競爭對手均高度依賴台廠代工與零組件，訂單僅在客戶間轉移，因此對於台廠基本面實質影響有限。但短線股價受市場情緒壓抑，由於消息面不確定性引發資金觀望，因此與輝達關聯性比較高的個股，短期股價表現恐面臨震盪整理。

台新投顧的最新報告分析，輝達對AI雲端夥伴算力回購承諾、租約與土地擔保，多由黃仁勳主導，在他去職之後，未來可能產生額外支出，而新任CEO重新檢視融資支持，恐推升Neocloud融資成本，影響GPU採購。

不過也並非沒有正面影響，李鎭宇認為，AI投資來源將更趨於多元，Google、Amazon及AMD持續擴大AI布局，有望分散輝達管理層變動對產業的衝擊。

隨著黃仁勳辭去執行長的職務，市場擔憂AI伺服器規格升級速度會因此放緩，李鎭宇認為，這種情況之下，所謂的本夢比會下修，不但伺服器規格升級速度下調，他認為迭代周期也會拉長，因為領導層變動使激進研發節奏趨緩，恐將缺乏持續技術突破支撐高本益比，而令高估值面臨修正。而且，新舊世代交替放緩和零組件單價成長受限，也會使規格紅利收斂，