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輝達最大利空衝擊 三大法人卻轉買超439億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

輝達（NVIDIA）前執行長黃仁勳請辭，台股13日不跌反漲，早盤更一度大漲近1,400點，不過遇上月線反壓，終場上漲583.25點，收在43,675.12點，漲幅1.35%，成交量9,162.55億元，三大法人買超439.66億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超288.37億元，投信買超82.37億元，自營商買超（合計）68.92億元，其中自營商（自行買賣）買超42.99億元，自營商（避險）買超25.94億元。

台積電（2330）小漲0.43%，收2,350元，台達電（2308）收平盤，台光電（2383）、日月光投控（3711）上漲逾2%。資金焦點集中在ASIC客製化晶片股，不過原本創意（3443）、世芯-KY（3661）、聯發科（2454）都漲停打開，創意、世芯仍大漲逾9%，聯發科上漲7%。

微軟（Microsoft）的365、Outlook及Teams服務大規模當機，加上近期永豐銀遭駭，資訊安全問題持續受到重視，中華資安（7765）、安碁資訊（6690）、東捷資訊（6697）、藍新資訊（6938）、華經（2468）、資通（2471）等都漲停。

傳產部分，台化（1326）、台塑（1301）上漲4~5%，台玻（1802）第3季財報亮眼，股價創下新高，收85.1元，上漲逾4%。航運股散裝、貨櫃、航空都上漲，其中散裝表現較為突出，新興（2605）、四維航（5608）上漲逾4%。金融股大漲，中信金（2891）上漲逾4%，收78.7元，創下新高，華南金（2880）、凱基金（2883）、台新新光金（2887）等上漲逾2%。

輝達 三大法人 利空

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