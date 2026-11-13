台股1個月暴跌1.2萬點抄底攤平？回測30年數據：1買法比死抱快7年回本

台股從10月6日49,822.55點的歷史收盤高點，短短一個月回檔24%。

11月6日盤中更一度重挫3,737點、跌至37,837點，改寫台股史上最大盤中跌點紀錄，跌掉超過1.2萬點。

如果是在最高檔買進市值型ETF，現在帳面大約虧兩成左右；但若今年追高AI個股，或用了融資、正2等槓桿商品，帳面可能早已虧損三成，甚至五成以上。

如果你沒能避開這波下跌，對研究個股、追逐消息已經感到心力交瘁，只想用最簡單的方式，例如定期定額元大台灣50（0050）這類市值型ETF，慢慢把虧損賺回來，那這篇就是寫給你的。

這篇文章不談報酬最高的策略，而是「我們來談談，對一般投資人最輕鬆的方式」：一個不必天天盯盤、也不容易被情緒左右的方法。

以下利用加權指數過去30年的數據，模擬市值型ETF的表現：如果投資了100萬元或200萬元，虧了一半要多久才回本？歷史上大跌之後，又要多久才回得來？

虧50%，要漲100%才回本

虧損和回本並不對稱。虧20%只要漲25%就能回本，但虧50%就得漲一倍。以現在的指數計算，加權指數要從39,702點上漲25.5%，才能回到10月的高點。

這也是槓桿商品在大跌時特別危險的原因。同樣是大盤跌兩成，兩倍槓桿的商品帳面可能虧損四成甚至更多，回本所需的漲幅就從25%變成接近67%。

台股30年，跌深之後多久回來

1996年以來，加權指數經歷了五次跌幅超過兩成五的大回檔。

其中兩次最慘：2000年網路泡沫，從10,202點跌到3,446點，跌掉66.2%，花了17.3年才站回高點。

2008年金融海嘯跌掉58.3%，也花了7.5年。

其餘三次跌幅在三成上下，大多2年內就回來。就算把網路泡沫和金融海嘯都算進去，1996年初至今，加權指數的年化報酬率仍有約6.85%。

若加計平均3.5%的股息並再投入，年化報酬率約10.59%。

這次是1997-1998年 還是2000年？

市場最關心的是，這波究竟是2000年式的泡沫破裂，還是多頭行情中的修正。

從產業面看，AI投資沒有降溫：四大雲端業者第三季資本支出合計1,850億美元、年增90%，且都表示2027年將持續擴大投資。

AMD董事長蘇姿丰也表示，選舉結果不會改變她對2030年資料中心市場規模達1兆美元的預測。

高盛認為，這波比較像1998年LTCM危機引發的流動性衝擊，而不是網路泡沫破裂。

國內法人也指出，AI訂單與基本面目前沒有改變。不過，AI投資能否換來足夠的營收仍待驗證，科技巨頭大舉發債，融資成本也是風險。

如果比較像1997～1998年，歷史給的劇本是1999年的再次起飛。

1997年亞洲金融風暴屬於產業以外的衝擊，當年台股從8月26日的10,117點，兩個月內跌了29.9%，年底距高點約19.1%，和現在回檔約20.3%相當接近。

但若看回吐比例，1997年底吐掉全年漲幅約六成，今年目前約48.5%，下檔仍有空間。

之後台股在1998年初先反彈30.9%，隨後風暴擴散再度破底，1999年2月累計跌幅達45.9%，接著一年內大漲86.3%、創下新高。

也就是說，就算劇本重演，起飛前也經歷了一年多的反覆震盪，大漲之後更緊接著2000年的泡沫破裂。行情不會一路直線向上，這也是進場方式為什麼這麼重要。

這次國安基金很快就宣布進場，11月9日台股盤中一度大漲逾2,600點，但護盤只能穩住信心，無法決定方向，歷次進場後是否再跌，則是投資人更需要關注的。

投資該等跌了再買 還是每月固定買？

看到台股重挫，很多人想等跌深再一次加碼，或是每跌一段就買一筆。我們用加權指數回測了七種方式，每月都存6,000元，差別只在買進時機，以及閒置資金怎麼處理：

每月定期定額：每月第一個交易日買進。 跌5%加碼：錢先存著，指數從前高每多跌5%，就把存的錢全部買進，創新高後重新計算。 單日重挫5%進場：錢先存著，加權指數單日收盤跌幅達5%以上，才全部買進。 跌5%加碼＋最多等6個月：存了6個月仍未觸發，就直接投入。 跌5%加碼（以一年高點計算）：跌幅改從近一年最高點起算，觸發機會較多。 核心7成定額＋3成跌5%加碼：每月7成照常扣款，3成存成預備金，等跌5%再買。 核心7成定額＋3成跌5%加碼＋最多等6個月：在上一種方法上，再加入等待上限。

既然今年行情更像1997年，以下回測都從1997年初開始。

加權指數本身不含股息，以平均殖利率3.5%、股息再投入估算；等待期間的閒置資金，假設放定存、年息1.5%，計算至11月6日收盤，總投入本金為215.4萬元。

七種方法裡，沒有一種贏過最單純的「每月定期定額」。

純粹等跌再買的方法落後最多，年化報酬率少了約1.7個百分點，累積市值少了500多萬元，原因是錢閒置太久。

加入等待上限或核心加衛星後，差距雖然縮小，但這些優化做的其實只有一件事：讓錢少閒置一點，越接近定期定額，結果就越好。

等跌再買不但沒有比較賺，還要天天盯盤、判斷時機，大跌時更容易被情緒左右。單筆買在高點也一樣辛苦，2000年2月泡沫最高點單筆買進，加計股息後也要約7.1年才回本。

現在一直加碼的人，最大的風險是子彈不夠用。2000年網路泡沫跌了66.2%，若每跌5%就加碼一次，前後要加碼13次，而這次目前約跌20%，才加碼了4次。

比較穩的做法是以定期定額為主，真的想逢低加碼，就只拿一小部分閒錢等大跌，而不是停掉每月扣款等跌。

已經賠掉一半：虧50萬、100萬 持續定期定額多久能回本？

如果把現在類比成1997年11月，假設手上的投資已經虧了一半：投入100萬元只剩50萬元，或投入200萬元只剩100萬元。

從1997年11月初開始，繼續持有並每月定期定額，加計股息後，多久才能回本？

結果比想像中久。當年台股之後還經歷亞洲金融風暴擴散與網路泡沫破裂，只續抱的話，帳面虧損一度擴大到七成以上，要到2014年3月才第一次回本，花了16.4年。

持續定期定額能大幅縮短時間：虧50萬元的人每月加碼6,000元，約9.1年回本；虧100萬元的人，本金較大，每月加碼的效果較小，也要約9.6年。

很多人會以為，只要等到下一波大多頭就能解套。

但就算遇上2000年初的網路泡沫高峰，指數從1997年11月起也只漲了約三成，加計股息約四成四，離回本所需的一倍還很遠。下圖是最接近回本的2000年4月5日，各情境的帳面狀況：

所有人都還在虧損，表現最好的「虧50萬元、每月加碼1萬元」也還差12.3%，接著泡沫破裂，虧損又再擴大。

虧了一半的人，就算遇到大漲行情，因為需要的漲幅太大，往往還等不到回本，下一次修正就來了。

而且第一次回本之後，2008年金融海嘯又讓帳面跌回成本之下。

若以真正站穩成本來看，虧50萬元的人每月加碼6,000元要到2009年8月，虧100萬元的人要到2012年7月。這也說明，帳面已經腰斬的人，最怕的是在更低的位置放棄。

這裡的「回本」，是指市值超過包含後續加碼在內的總投入。如果虧損集中在個股或槓桿商品，回本時間可能更長，甚至回不來。

國安基金進場 不等於見底

國安基金進場能穩定信心，但並不保證底部已經出現。下圖整理歷次進場前，加權指數已從前波高點跌了多少，以及進場後一年內是否又再破底。

過去九次進場，前波高點到進場前的跌幅介於15.3%至42.5%，這次約20.3%，屬於比較早進場的一次，但並不是最早。

2000年3月與2004年5月，分別在跌15.3%、16.7%時就進場。其中2000年3月那次，進場後一年內台股又再跌了46.6%，也是國安基金唯一虧損的一次。

整體來看，九次中有六次在進場後一年內再創新低，只有2011年、2015年、2020年三次沒有再破底。

國安基金能讓市場暫時止血，但真正決定方向的，仍是國際股市與產業基本面。

給投資人的五個建議

一、先確認虧的是什麼：大盤指數過去30年每次大跌，最後都站回了高點，但這不代表個股也會。

產業衰退或公司體質轉差的個股，可能再也回不到原本的價位。虧損集中在個股的人，要先檢視公司基本面有沒有改變，而不是只盯著帳面損益。

二、有槓桿的，先處理槓桿：融資、正2這類商品在大跌時會放大虧損，融資維持率跌破130%還會面臨追繳。這個時候用借來的錢往下攤平，風險最大。

三、不要用生活費攤平：手上至少保留3至6個月的生活費，不應該放在股市裡。真正被迫在低點賣出的人，多半不是看錯市場，而是急著用錢。

四、定期定額的人，規律投資即可：前面的數據顯示，帳面腰斬後持續定期定額的人，回本時間比只續抱的人快了約7年。

五、台股未落底，單筆重壓風險極大：這波最糟糕的情況，是融資斷頭出場一批後，又有新的一批融資進場搶反彈，接著再度被斷頭。

國巨（2327）就是代表之一：股價從7月的歷史天價一路腰斬，融資維持率一度跌破130%的斷頭線，融資餘額從6月約5.9萬張，降到7月底約3.2萬張；。

但之後又有新的融資進場，10月初回升到5.8萬張以上，到了11月這波大跌，融資又回到3.9萬張。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：帳面虧了一半怎麼辦？台股若重演1997年底歷史，數據告訴你多久才能翻身